مقتل مواطن بنيران ميليشيات الحوثي أثناء تشييع أحد قتلاها وسط مدينة ذمار

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مواطن، يوم الاثنين، بنيران ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران أثناء تشييع أحد قتلاها وسط مدينة ذمار شمالي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن "المواطن محمد أحمد ساوي 35 عاما، قتل ظهر اليوم، برصاصة راجعة جوار مستشفى المصلى وسط ذمار".



وأضافت، أن الحادثة وقعت عقب إطلاق عناصر ميليشيات الحوثي وابل من الرصاص في الهواء أثناء تشييع أحد قتلاها في مقبرة العمودي وسط المدينة، مشيرة إلى أن الرصاصة سكنت في مؤخرة رأس المواطن ما أدى إلى وفاته على الفور.

بدورها حملت أسرة ساوي في بلاغ لها، قيادة ميليشيات الحوثي في محافظة ذمار مسؤولية ضبط الجناة وسرعة التحقيق معهم.

كما ناشدت منظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين بالضغط والمطالبة بمنع وتجريم إطلاق الرصاص في المناسبات حفاظا على حياة المواطنين.

والجمعة الماضي، قتل طفل برصاصة راجعة أطلقها عناصر ميليشيات الحوثي احتفالا بذكرى المولد النبوي في حارة جامع البر وسط مدينة إب.

