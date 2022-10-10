مركز الملك سلمان يطلق برنامج سبل العيش للأسر المعيلة للأيتام

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يزيد بن سلمان - شبوة -

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الإثنين، في عدن، برنامج سبل العيش للأسر المعيلة للأيتام في 3 محافظات يمنية.

يأتي ذلك ضمن مشروع كفالة الأيتام والتمكين الاقتصادي لأسرهم في محافظات (عدن، لحج، مأرب) والمموّل من مركز الملك سلمان عبر الشريك المنفذ مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية.

ويستهدف البرنامج إقامة دورات تدريبية لعدد 166 أسرة معيلة للأيتام اقتصاديا من خلال تدريبهم بالجانب المهني وخلق فرص عمل مستدامة لتوفير الدخل، وكذا توفير كفالات معيشية وتعليمية لعدد 536 يتيم ضمن الأُسر المستهدفة.

وعقب التدشين نفذ وفد مركز الملك سلمان برفقة وفد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل زيارة ميدانية للمركز الذي يتم فيه التدريب، تم خلالها تفقد سير الدورات التدريبية للأسر الذين سيتم تزويدهم بمعدات لفتح مشاريع صغيرة للتمكين الاقتصادي لهم.

وأشاد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع الرعاية صالح محمود، خلال الزيارة، بالدور الإنساني الهام الذي يقوم به مركز الملك سلمان للتخفيف من معاناة اليمنيين جراء الأزمة.

ومن جهته، أوضح المدير العام لمؤسسة يماني للتنمية الأستاذ أسامة باقاضي أن البرنامج سوف يمكن الأسر المستهدفة من زيادة قدراتها على التعامل مع التبعات الاقتصادية الناجمة عن فقدان العائل وتمكين الأيتام من الإلتحاق بالتعليم.