شكرا لبحثكم عن خبر في مؤتمر صحفي.. قطاع الشباب في العاصمة عدن يعلن عن البرنامج الوطني للشباب ويستعرض تفاصيله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اعلن وكيل محافظة عدن لشؤون الشباب - رئيس اللجنة التحضيرية للبرنامج الوطني للشباب الأستاذ عبدالرؤوف السقاف، عن البرنامج الوطني للشباب الذي ينطلق في الـ 20 من أكتوبر الجاري، تحت شعار (تأهيل - تدريب - تمكين - تنمية - قيادة) برعاية السلطة المحلية بالعاصمة عدن ممثلة برعاية معالي وزير الدولة محافظ العاصمة الأستاذ أحمد حامد لملس.

وأكد الوكيل السقاف في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان المحافظة بحضور رؤوساء مسارات البرنامج أن البرنامج الوطني للشباب هو تتويج لنجاح المؤتمر الأول للشباب الذي عقد في أغسطس 2020م، والذي حمل شعار (شباب في مواجهة الأزمات).. مشيراً إلى أن البرنامج يأتي ترجمة لجهود ومساعي السلطة المحلية بالعاصمة عدن بقيادة راعي التنمية معالي المحافظ الأستاذ أحمد لملس، لبناء مجتمع شبابي قوي زاخر بالكفاءات الشبابية، وتوجه السلطة المحلية لخلق فرص متعددة للشباب تسهم في تطوير مهاراتهم وتطلعاتهم، والتعبير عن أفكارهم لتعزيز دورهم المجتمعي وإشراكهم في الدفع بعجلة التنمية.

وأضاف السقاف، أن الهدف من إطلاق البرنامج هو التعريف بالكادر الوطني الشبابي المبدع، ورفع قدرات الشباب وتأهيلهم مهنياً وتقنياً.

وأوضح أن برنامج الشباب الوطني سيسير وفق أربعة مسارات هي: (مؤتمر الشباب والتنمية - منحة المحافظ لتدريب ألف شاب وشابة - معرض المبدعين والمخترعين - جائزة المحافظ للإبداع والفنون).

ولفت السقاف في كلمته إلى أن البرنامج سيكون سنوياً لخلق مساحة للتطوير المستمر للشباب وتدريبهم وتأهيلهم وفقاً لمتطلبات سوق العمل، وإعداد كادر شبابي مؤهل ومزود بالمعارف في مجالات متعددة، وقادر على العطاء والإبداع والمنافسة في سوق العمل المحلية والإقليمية، وتعزيز حضور الشباب في المجتمع.

واستطرد السقاف قائلا: "أوضح لكم بشكل مختصر روح هذا المشروع، أو لماذا جاءت الدعوة لاطلاق برنامج لدعم الشباب ، والحقيقة فان هذا المشروع جاء استجابه لأمرين:

اولا احتياجات العاصمة عدن في الوقت الراهن بعد مرور ٨ سنوات من الحرب الى حدوث تغيير عميق نحو واقع افضل ، ونحن هنا نحاول ان نحشد وننسق بين اربعة جهات:

شريحة الشباب، موسسات الدولة، مجتمع المال والأعمال، ومنظمات المجتمع المدني.

أما السبب الثاني فهو توجه القيادة السياسية المتمثلة بالمجلس الرئاسي والحكومه والسلطه المحلية ، وسعي القيادة الى تدشين مرحلة جديدة من العمل ترتكز على مبدأ التنمية والسلام، وتجعل من العاصمة عدن نقطة جذب للفرص والمشاريع".

ووجه عدد من الصحفيين وممثلي القنوات ووسائل الإعلام مجموعة من الاستفسارات والأسئلة حول أهداف ومسارات البرنامج الوطني للشباب الذي سينطلق في الـ 20 من الشهر الجاري، وما يمكن أن ينتجه لانتشال شباب عدن من وضعهم وإشراكهم في سلطة اتخاذ القرار إضافة إلى التعرف على ابرز التفاصيل التي يتضمنها البرنامج وخطته ومساراته.

حضر المؤتمر الأستاذ محمد الجنيدي مدير مكتب وزير الدولة - محافظ العاصمة عدن، ونائب مدير مكتب المحافظ مجدي الحسيني والدكتور عبدالله داغم مدير صندوق تنمية المهارات، ورؤساء مسارات البرنامج الوطني للشباب وعدد من مراسلي القنوات الفضائية وممثلي الصحف والمواقع الاخبارية المحلية والعربية.