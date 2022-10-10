شكرا لبحثكم عن خبر الصراري وسالمين والحسيني يتفقدون مشروع تأهيل كورنيش جعفر وجولة العاقل بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تفقد مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق المهندس وليد الصراري ونائب مدير عام صندوق النظافة وتحسين المدينة الاستاذ سالمين علوي ونائب مدير عام مكتب محافظ محافظة عدن الاستاذ امجد الحسيني صباح اليوم الاثنين مشروع تأهيل كورنيش جعفر محمد سعد بمديرية خورمكسر.

وفي الزيارة التفقدية أطلعوا على الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع تأهيل الكورنيش والتي تتضمن في مراحلها الثلاث إنشاء ساند حجري مصد للامواج بطول إجمالي كيلو ونصف، كما تشمل تشجير الاحواض الجانبية وتركيب مظلات شمسية.

كما تفقدوا خلال الزيارة مشروع تأهيل جولة العاقل والذي ينفذه صندوق النظافة وتحسين المدينة وذلك ضمن عدد من مشاريع تأهيل الجولات والمتنفسات في العاصمة عدن والتي شارفت أعمال التأهيل فيها على الإنتهاء متضمنة تشجير وترميم مجسم الجولة.

يذكر أن أعمال تأهيل المتنفسات والجولات التي تشهدها العاصمة عدن تأتي ضمن توجه السلطة المحلية ممثلة بمعالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن الاستاذ أحمد حامد لملس في إعادة الواجهة الجمالية للعاصمة وإيجاد مساحات ومتنفسات لأهالي المدينة.