شكرا لبحثكم عن خبر بتمويل من صندوق الطرق والجسور .. إستمرار إزاحة الرمال من الخط الرابط بين المخا وعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يجري في منطقة المشهور بخور عميرة محافظة لحج اعمال ازاحة واسعة للكثبان الرملية من الخط الرابط بين عدن و المخا. وبدأت الفرق الفنية عمليات إزاحة الرمال عن الطريق الرباط بين الساحل الغربي والعاصمة عدن بتمويل واشراف صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي عدن بما يضمن تفادي وقوع الحوادث المرورية على هذا الطريق الشرياني الهام. وياتي اعمال إزاحة الرمال للطريق وفق الخطط القائمة لإزاحة الرمال من الخطوط الرئيسية بدءاً من خط العلم دوفس و طريق العقل ببئر علي بمنطقة النشيمة مديرية رضوم بمحافظة شبوة .. وأشار المهندس عباس صالح أحمد مدير الصيانة الطارئة بالصندوق الى الجهود الكبيرة التي يبذلها صندوق الطرق في اعمال صيانة وتأهيل الطرق الدولية بين المحافظات وإزاحة الرمال عنها. وقال : أن اعمال إلازاحة تسير بوتيرة عالية وبجهود مشكورة من طاقم العمل والفرق الهندسة التي تعمل جاهدة لاتمام العمل بحسب الخطط المحددة. صادر عن :وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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