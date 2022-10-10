شكرا لبحثكم عن خبر صندوق الطرق يُسلّم مشروع شارع محمد علي لقمان إلى الجهة المنفذة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قام المهندس معين محمد الماس مدير إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي عدن بمعية المهندس وليد الصراري مدير مكتب الأشغال العامة والطرق في العاصمة المؤقتة عدن بتسليم مشروع صيانة شارع محمد علي لقمان في مديرية صيرة إلى ( شركة إرم استار) لتنفيذه.

ويأتي هذا المشروع بتمويل صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن وإشراف مكتب الأشغال العامة والطرق بعدن.

وأثناء التسليم أكد المهندس معين الماس على الجهة المنفذة بضرورة مراعاة إنجاز المشروع بالفترة الزمنية المحددة والالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة.حاثا الجميع على بذل الجهود لإخراج العمل بالوجه المطلوب.

ومن جانبه أبدى المهندس وليد الصراري استعداد مكتب الأشغال بالشراكة مع السلطة المحلية على تذليل الصعوبات وتسهيل الإجراءات من أجل إنهاء العمل خلال الوقت المحدد.

بدوره قال الدكتور محمود جرادي مدير عام مديرية صيرة أن السلطة المحلية بالمديرية على استعداد تام بالتعاون مع الجهة المنفذة من أجل تسهيل أي معوقات تعيق سير العمل .

صادر عن : وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.