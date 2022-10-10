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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني اجتماعًا مع قيادة الوزارة ولجنة الإعداد والتحضير للإحتفال بالذكرى الـ ٥٩ لثورة ١٤ أكتوبر المجيدة.

الوزير الإرياني يناقش الترتيبات للاحتفال بالذكرى الـ 59 لثورة 14 أكتوبر المجيدة

واستعرض الوزير الإرياني في الاجتماع تقارير اللجنة التحضيرية عن الترتيبات الجارية لإحياء الذكرى التاسعة والخمسين لثورة 14 أكتوبر بالإضافة إلى استعدادات المحافظات للاحتفال بهذه الذكرى العظيمة.

وشدد الوزير على ضرورة الإعداد والترتيب الجيد الذي يليق بهذه المناسبة الوطنية العظيمة الغالية على قلوب اليمنيين وبدماء الشهداء وحجم التضحيات في سبيل التحرر من الاستعمار، مشيرًا إلى أن الاحتفاء يعد من قيم الاعتزاز بمبادئ الثورة المجيدة وإكمال مشوار مواجهة المشروع الإيراني في اليمن.

وأكد الإرياني على أهمية هذه المناسبة الوطنية وما تحمل من معاني ودلالات تاريخية باعتبارها امتداد لنضال يمني طويل ضد الاستعمار والاستبداد،

حضر الاجتماع كلا من نجيب سعيد ثابت وكيل قطاع الفنون، محمد الشعبي وكيل الوزارة للشؤون المالية، خالد سلام مدير مكتب الوزير عضو اللجنة، سعاد الجنيدي مدير عام الفنون الشعبية والموسيقى، جولان العماري مدير عام الموارد البشرية عضو اللجنة، وهيب جرادي قائد الفرقة الموسيقية لوزارة الثقافة.

بحث وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم في الرياض مع الملحق الأمني بالسفارة الامريكية لدى اليمن دايفيد شات التعاون المشترك في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وتهريب السلاح عبر المياه الاقليمية وامكانية التنسيق لتدريب وتأهيل منتسبي وزارة الداخلية وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض وزير الداخلية الاوضاع الامنية في المحافظات المحررة والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي الانقلابية.

من جهته أشاد الملحق الأمني بالسفارة الأمريكية بتعاون وزارة الداخلية وجهودها في اطلاق سراح الفتاتين الامريكتين التي تم اختطافهما في اليمن.. معبرا عن تطلعه لمزيد من التعاون خلال المرحلة القادمة.

حضر اللقاء المفتش العام ووكيل الوزارة لقطاع الموارد المالية والبشرية ومدير عام مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة ومدير عام التدريب والتأهيل، وملحق الجيش الامريكي بالسفارة ومسؤول التدريب والتاهيل بمكتب التعاون العسكري ومدير مكتب التعاون العسكري ومساعد الملحق القانوني.

سجلت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير نوعي حول جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية بالقطاع الصحي نحو(5119) انتهاكا طالت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في المجال الصحي، في اليمن خلال الفترة الزمنية من يناير 2018م وحتى، مارس 2022م.

وذكرت الشبكة في تقرير وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الانتهاكات توزعت بين القتل المباشر للكادر الطبي والمسعفين والاصابة جرائم الاعتقال والاخفاء القسري التي طالت الأطباء والممرضين الاعدامات الميدانية الاعتداءات الجسدية اغلاق المرافق الصحية والمستشفيات الاستهداف المباشر بقذائف الهون ومدافع الهوزر وصواريخ الكاتيوشا، تفجير وتفخيخ المنشآت الصحية الاستيلاء على الاغاثات الطبية، نهب المستشفيات، بيع الادوية في الأسواق السوداء وحرمان المدنيين منها.

حيث رصد الفريق الميداني للشبكة (92) حالة قتل منها (39) حالة قتل أطباء و(24) حالة قتل ممرضين و(29) حالة قتل سائقين سيارات الإسعاف، وتوزعت حالة القتل بين (24) حالة قتل نتيجة طلق ناري مباشر، (28) حالة قتل نتيجة زراعة الألغام الأرضية، (21) حالة قتل نتيجة القنص المباشر، (17) حالة قتل نتيجة القصف العشوائي والاستهداف المباشر للمراكز الصحية والمستشفيات.

كما وثق الفريق (159) حالة إصابة بينهم (52) حالة إصابة أطباء، (49) حالة إصابة ممرضين، (56) حالة إصابة لسائقين سيارات الإسعاف.

وأشارت الشبكة إلى ان جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية لم تقتصر على القتل والاصابة بل تعدت إلى الاعتقال والاختطاف والاخفاء القسري لعشرات الأطباء والمسعفين واتخاذ لبعض منهم دروعًا بشرية مما تعرض حياتهم للمخاطر، حيث تم رصد (216) حالة اعتقال واختطاف حيث تم اختطاف أغلبهم اثناء تواجدهم في المستشفيات والمراكز الطبية أو عيادتهم الخاصة.

إلى جانب الاختطافات والاعتقالات غير القانونية مارست مليشيا الحوثي جريمة الاخفاء القسري حيث قامت بإلقاء القبض على بعضًا من الأطباء والممرضين قهرا ورفضت الكشف اماكن اعتقالهم ورفضت الاعتراف بحرمانهم من حريتهم حيث رصد الفريق (39) حالة اخفاء قسري مع أن جميع المختطفين تنطبق عليهم مواصفات الاخفاء القسري.

الفريق الميداني للشبكة قام بتوثيق ورصد (2069) حالة انتهاكات طالت المنشأة الصحية والمستشفيات.

وقد توزع على النحو التالي (932) حالة اغلاق واقتحام طالت المراكز الصحية والمستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات، (429) حالة تدمير جزئي نتيجة القصف العشوائي، (237) حالة استيلاء وتمترس، (136) حالة تدمير كلي نتيجة القصف الصاروخي وقذائف المدفعية والدبابات، (165) حالة نهب وعبث، بالإضافة إلى (41) حالة تفخيخ وتفجير، (129) حالة استهداف مباشر لسيارات الإسعاف.

وسجل الفريق قيام المليشيا الحوثية باستخدام سيارات الإسعاف في نقل جنودها وعتادها العسكري والتنقل بين الجبهات، وتحويل المساعدات الطبية إلى مجهود حربي للميلشيات الحوثية.