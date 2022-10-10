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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى سفير اليمن لدى جمهورية النمسا هيثم شجاع الدين صباح اليوم، عضو البرلمان النمساوي عن حزب الخضر ميشيل ريمون.

سفير بلادنا يلتقي عضو في البرلمان النمساوي عن حزب الخضر

في اللقاء، أستعرض السفير اخر تطورات الاوضاع في بلادنا ورفض المليشيات الحوثية المدعومة من ايران لمقترح المبعوث الخاص للأمم المتحدة المتعلق بتمديد الهدنة في اليمن في مقابل موافقة الحكومة وتعاونها في سبيل احلال السلام في اليمن والتخفيف على ابناء الشعب اليمني.

وتطرق السفير شجاع الدين إلى موضوع ناقلة النفط صافر الذي يمثل خطر داهم يهدد البيئة ليس فقط في اليمن وإنما في كافة الدول المطلة على البحر الاحمر.. لافتًا إلى تاخر تجاوب ميليشيا الحوثي لجهود الامم المتحدة ووضع العراقيل وممارسة الابتزاز السياسي للاقليم والمجتمع الدولي.

واكد السفير شجاع الدين على اهمية الاسراع في تنفيذ إنقاذ خزان صافر بموجب خطة الطوارئ التي قدمتها الامم المتحدة لتجنب كارثة بيئية محتملة.

من جانبه اكد عضو البرلمان النمساوي ترحيب بلاده بموقف الحكومة اليمنية الايجابي واهمية دعم جهود الامم المتحدة لإحلال السلام باليمن وحل موضوع خزان صافر.

بحث وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم في الرياض مع الملحق الأمني بالسفارة الامريكية لدى اليمن دايفيد شات التعاون المشترك في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وتهريب السلاح عبر المياه الاقليمية وامكانية التنسيق لتدريب وتأهيل منتسبي وزارة الداخلية وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض وزير الداخلية الاوضاع الامنية في المحافظات المحررة والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي الانقلابية.

من جهته أشاد الملحق الأمني بالسفارة الأمريكية بتعاون وزارة الداخلية وجهودها في اطلاق سراح الفتاتين الامريكتين التي تم اختطافهما في اليمن.. معبرا عن تطلعه لمزيد من التعاون خلال المرحلة القادمة.

حضر اللقاء المفتش العام ووكيل الوزارة لقطاع الموارد المالية والبشرية ومدير عام مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة ومدير عام التدريب والتأهيل، وملحق الجيش الامريكي بالسفارة ومسؤول التدريب والتاهيل بمكتب التعاون العسكري ومدير مكتب التعاون العسكري ومساعد الملحق القانوني.

ناقش سفير اليمن في موسكو أحمد الوحيشي اليوم مع مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الاوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بغدانوف، التطورات في اليمن وتمسك الحكومة بالسلام العادل والشامل واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي.

وأشـار إلى موقف الحكومة الذي عبر عن الأسف لتعثر جهود المبعوث الخاص للامم المتحدة هانس غروندبرغ في تمديد الهدنة، بسبب تعنت مليشيات الحوثي، وامعانها في اراقة المزيد من الدماء، ومفاقمة الازمة الانسانية الاسوأ في العالم.

وعبر السفير الوحيشي عن التقدير للموقف الروسي والمجتمع الدولي ووحدته ازاء القضية اليمنية، وأهمية مواصة الجهود لردع هذه المليشيات، وداعميها، وان المليشيات الحوثية تتحمل مسؤولية التفريط بالفوائد الكبيرة التي جلبتها الهدنة للمواطنين في مناطق سيطرتها.

ولفت إلى تهديدات ميليشيا الحوثي الارهابية لدول الجوار، وخطوط الملاحة الدولية، مؤكدا التزام الدولة بالدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وردع اي تصعيد عدائي.

من جانبه اشار بغدانوف إلى اهمية تمديد الهدنة لما لها من مردود انساني يساعد في تحسين مستوى حياة الناس ويحفظ الأرواح وتشكل بيئة ملائمة لبدأ حوار سياسي شامل برعاية اممية لإنهاء الحرب وتحقيق الامن والاستقرار الذي طال انتظاره في اليمن.

التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، اليوم الاثنين، القائم بأعمال السفارة اليابانية في اليمن كازوهيرو هيجاشي، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

ونوه عضو مجلس القيادة الرئاسي بالدور الياباني في المجال الإنساني والتنموي والاغاثي وتدخلاتها السابقة في المجال الزراعي، مرحبًا باستئناف اليابان لبرامجها التنموية في اليمن من خلال تدريب الكوادر الوطنية، والتوقيع على تنفيذ مشروع جديد ضمن إعادة الإعمار في ميناء عدن، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتكلف ثلاثة مليون دولار في المرحلة الأولى.

وجرى خلال اللقاء التطرق للتطورات السياسية في المشهد اليمني نتيجة تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية ورفضها التعاطي مع الجهود الدولية لتمديد الهدنة وقال مجلي: " إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لديها أجنده خارجية، وتتوهم أنها بالتصعيد العسكري ورفضها للهدنة سوف تحقق مكاسب بسفكها مزيدًا من دماء أبناء الشعب اليمني"، مضيفا:"نرفض هذا السلوك العدائي، ون نقبل بالضغوطات والابتزاز، كما لن نقبل بأي شروط أو إملاءات حوثية تبقى اليمن رهينة تحت سلطة ميليشيا متمردة على الدولة والقرارات الدولية."، مطالبًا المجتمع الدولي أن يتعامل بحزم مع الجماعة الحوثية الارهابية".

وأشار مجلي إلى أن الهدنة ليس لها وجود على الأرض، وان ميليشيا الحوثي قامت بآلاف الانتهاكات، واستمرت في التصعيد العسكري وصعّدت خروقاتها على امتداد خطوط التماس خلال الفترة الماضية مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة التي خلفت عددا من الشهداء والجرحى في صفوف الأبرياء والجيش الوطني، مؤكدا أن كل ما يفعله الحوثي يأتي بأوامر إيرانية، كما أن الأسلحة التي يستعرضها لإرهاب اليمنيين هي أسلحة ايرانية يشرف على اطلاقها خبراء من حزب الله وإيران.

وأعرب عن شكره لليابان حكومة وشعبًا، لما يقدمونه في الجانب الإنساني والزراعي، متطلعًا إلى زيادة مستوى التعاون في مشاريع التنمية وتدريب الكوادر البشرية، ودعم جهود إعادة بناء مؤسسات الدولة التي دمرها الحوثي، معبرًا عن تقديره لمواقف اليابان الإنسانية ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني وشرعيته السياسية.

بدوره اكد القائم بأعمال السفارة اليابانية استمرار دعم بلاده الدائم لمجلس القيادة والشرعية الدستورية في اليمن، واهتمام اليابان بدعم الجوانب الإنسانية والإغاثية والتنموية وتطلعه للعب دور سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل في اليمن.