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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير نوعي حول جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية بالقطاع الصحي نحو(5119) انتهاكا طالت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في المجال الصحي، في اليمن خلال الفترة الزمنية من يناير 2018م وحتى، مارس 2022م.

تقرير حقوقي: تسجيل 5119 انتهاكا لمليشيا الحوثي في القطاع الصحي

وذكرت الشبكة في تقرير وفقا وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الانتهاكات توزعت بين القتل المباشر للكادر الطبي والمسعفين والاصابة جرائم الاعتقال والاخفاء القسري التي طالت الأطباء والممرضين الاعدامات الميدانية الاعتداءات الجسدية اغلاق المرافق الصحية والمستشفيات الاستهداف المباشر بقذائف الهون ومدافع الهوزر وصواريخ الكاتيوشا، تفجير وتفخيخ المنشآت الصحية الاستيلاء على الاغاثات الطبية، نهب المستشفيات، بيع الادوية في الأسواق السوداء وحرمان المدنيين منها.

حيث رصد الفريق الميداني للشبكة (92) حالة قتل منها (39) حالة قتل أطباء و(24) حالة قتل ممرضين و(29) حالة قتل سائقين سيارات الإسعاف، وتوزعت حالة القتل بين (24) حالة قتل نتيجة طلق ناري مباشر، (28) حالة قتل نتيجة زراعة الألغام الأرضية، (21) حالة قتل نتيجة القنص المباشر، (17) حالة قتل نتيجة القصف العشوائي والاستهداف المباشر للمراكز الصحية والمستشفيات.

كما وثق الفريق (159) حالة إصابة بينهم (52) حالة إصابة أطباء، (49) حالة إصابة ممرضين، (56) حالة إصابة لسائقين سيارات الإسعاف.

وأشارت الشبكة إلى ان جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية لم تقتصر على القتل والاصابة بل تعدت إلى الاعتقال والاختطاف والاخفاء القسري لعشرات الأطباء والمسعفين واتخاذ لبعض منهم دروعًا بشرية مما تعرض حياتهم للمخاطر، حيث تم رصد (216) حالة اعتقال واختطاف حيث تم اختطاف أغلبهم اثناء تواجدهم في المستشفيات والمراكز الطبية أو عيادتهم الخاصة.

إلى جانب الاختطافات والاعتقالات غير القانونية مارست مليشيا الحوثي جريمة الاخفاء القسري حيث قامت بإلقاء القبض على بعضًا من الأطباء والممرضين قهرا ورفضت الكشف اماكن اعتقالهم ورفضت الاعتراف بحرمانهم من حريتهم حيث رصد الفريق (39) حالة اخفاء قسري مع أن جميع المختطفين تنطبق عليهم مواصفات الاخفاء القسري.

الفريق الميداني للشبكة قام بتوثيق ورصد (2069) حالة انتهاكات طالت المنشأة الصحية والمستشفيات.

وقد توزع على النحو التالي (932) حالة اغلاق واقتحام طالت المراكز الصحية والمستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات، (429) حالة تدمير جزئي نتيجة القصف العشوائي، (237) حالة استيلاء وتمترس، (136) حالة تدمير كلي نتيجة القصف الصاروخي وقذائف المدفعية والدبابات، (165) حالة نهب وعبث، بالإضافة إلى (41) حالة تفخيخ وتفجير، (129) حالة استهداف مباشر لسيارات الإسعاف.

وسجل الفريق قيام المليشيا الحوثية باستخدام سيارات الإسعاف في نقل جنودها وعتادها العسكري والتنقل بين الجبهات، وتحويل المساعدات الطبية إلى مجهود حربي للميلشيات الحوثية.

ناقش سفير اليمن في موسكو أحمد الوحيشي اليوم مع مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الاوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بغدانوف، التطورات في اليمن وتمسك الحكومة بالسلام العادل والشامل واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي.

وأشـار إلى موقف الحكومة الذي عبر عن الأسف لتعثر جهود المبعوث الخاص للامم المتحدة هانس غروندبرغ في تمديد الهدنة، بسبب تعنت مليشيات الحوثي، وامعانها في اراقة المزيد من الدماء، ومفاقمة الازمة الانسانية الاسوأ في العالم.

وعبر السفير الوحيشي عن التقدير للموقف الروسي والمجتمع الدولي ووحدته ازاء القضية اليمنية، وأهمية مواصة الجهود لردع هذه المليشيات، وداعميها، وان المليشيات الحوثية تتحمل مسؤولية التفريط بالفوائد الكبيرة التي جلبتها الهدنة للمواطنين في مناطق سيطرتها.

ولفت إلى تهديدات ميليشيا الحوثي الارهابية لدول الجوار، وخطوط الملاحة الدولية، مؤكدا التزام الدولة بالدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وردع اي تصعيد عدائي.

من جانبه اشار بغدانوف إلى اهمية تمديد الهدنة لما لها من مردود انساني يساعد في تحسين مستوى حياة الناس ويحفظ الأرواح وتشكل بيئة ملائمة لبدأ حوار سياسي شامل برعاية اممية لإنهاء الحرب وتحقيق الامن والاستقرار الذي طال انتظاره في اليمن.

