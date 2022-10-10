شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منتخبنا الوطني للناشئين يتأهل لنهائيات آسيا برباعية على بنغلاديش والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تأهل منتخبنا الوطني للناشئين (تحت سن 17 عاما) للمرة الثالثة لنهائيات آسيا للناشئين، بعد تصدره لمجموعته وحسم بطاقة التأهل للنهائيات، بفوزه على بنغلادش المضيفة باربعة اهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما، اليوم الاحد، على استاد بيرشيسثا سيفاي محمد مصطفى في العاصمة البنجلاديشية دكا، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2023.

منتخبنا الوطني للناشئين يتأهل لنهائيات آسيا برباعية على بنغلاديش

وسجل اهداف منتخبنا الوطني كلًا من أنور حسين (24 من ضربة جزاء) ومحمد وهيب (37) وعادل عباس (45+1) والبديل محمد أمير (78) أهداف الفوز لصالح منتخبنا الذي سيطر على مجريات المباراة.

وحصد منتخبنا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد فوزه على بوتان ب 8 أهداف نظيفة، وستة اهداف على سنغافورة، وفوزه على بنغلاديش بـرباعية.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 6 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

اشاد وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، اليوم الأحد، بمنتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم، بعد بلوغه النهائيات الأسيوية 2023، أثر فوزه المستحق أمام منتخب بنجلاديش بـاربعة أهداف دون رد.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الوزير البكري، مع بعثة المنتخب الذي أنهى مباراته الثالثة أمام بنجلاديش، متصدرًا لفرق مجموعته..ناقلًا لهم تهاني مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والشعب اليمني، بهذا الإنجاز الكبير، متغلبين على الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأشاد بما قدمه منتخب الناشئين، محققًا حلم الجماهير الرياضية في التأهل للنهائيات الأسيوية للمرة الثالثة تواليًا والسابعة في تاريخ الرياضة اليمنية، وإدخال الفرحة والسرور على الجماهير في كل المحافظات.

واعلن البكري، منح نجوم المنتخب وجهازهم الفني والإداري مبلغ مليون ريال لكل واحد، نظير ما قدموه من جهود كبيرة خلال المباريات الثلاث التي خاضوها ضمن التصفيات الآسيوية.



وفي سياق منفصل بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، مع فريق الامم المتحدة الذي يزور المحافظة برئاسة الامين العام المساعد للشئون الانسانية ونائب منسق الاغاثة للطوارئ جوسي مسايا، الوضع الانساني بالمحافظة ومستوى الشراكة وتدخلات المنظمات الاممية لتخفيف معاناة المتضررين من الحرب.

واستعرض الوكيل مفتاح، الوضع الانساني في المحافظة المتفاقم والغاية في التعقيد، رغم التدخلات الانسانية الملموسة..مؤكدا ًزيادة حاجة الناس إلى المساعدات الانسانية بمختلف انواعها في ظل تدهور الحالة الامنية في معظم محافظات الجمهورية واستمرار النزوح إلى محافظة مأرب وانعكاس تلك الاوضاع ايضا على المجتمع المضيف، ومضاعفة التحديات الانسانية التي تواجهها السلطة المحلية.

وجدد استمرار السلطة المحلية في تعزيز الشراكة الانسانية وتقديم كافة التسهيلات للمنظمات الدولية بما يسهم في تخفيف معاناة النازحين والمجتمع المضيف.. معبرًا عن تطلعه بدور اكبر للامم المتحدة في المجال الانساني في المحافظة في تزايد الفجوة بين التدخلات المتناقصة بسبب ضعف التمويل والاحتياجات المتزايدة جراء تدهور الحالة المعيشية لمعظم الاسر انعكاسا للانهيار الاقتصادي وانهيار العملة، واستمرار النزوح والحرب والتهجير القسري للاسر من قبل مليشيا الحوثي من مناطق سيطرتها.

ونوه الدكتور مفتاح، إلى تزايد الحاجة الملحة للنازحين في المخيمات بالمحافظة التي تبلغ نحو 194 مخيمًا وتجمعًا للنازحين، في مجالات المأوى والايواء، المياه والاصحاح البيئي،،الغذاء، وتحسين سبل العيش، إلى جانب حاجتهم في مجالات الصحة والتعليم والحماية.. مشددًا على اهمية التركيز على عمل مخزون احتياطي في المحافظة من كافة المواد الاغاثية الطارئة.

من جانبها اكدت الامين العام المساعد للامم المتحدة، حرصها على زيارتها لمحافظة مأرب لاول مرة، من اجل الوقوف على الوضع الانساني واجراء مباحثات مع السلطة المحلية والمنظمات والشركاء من اجل تعزيز العمل الانساني، نظرًا لما تمثله مأرب من خصوصية في استيعابها اكبر عدد من النازحين في اليمن.

واكدت جوسي، التزام منظمات الامم المتحدة بالمبادئ الاساسية الانسانية في تقديم التدخلات الانسانية، واهمية دعم جهود المبعوث الاممي لتمديد الهدنة في اليمن ليتمكن الناس من التخفيف من معاناتهم، وتمكين جهود الامم المتحدة من المناصرة للاحتياجات الانسانية في اليمن.