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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد المكتب التنفيذي بمديريات الوادي والصحراء في اجتماعه برئاسة وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، على تسخير الإمكانيات المالية والفنية المتوفرة على المستويين المحلي والمركزي من أجل تحسين أوضاع الكهرباء إبتدءا بزيادة قدرة الطاقة التوليدية ورفع كفاءة خطوط النقل الكهربائي لمواجهة الطلبات المتزايدة للتيار خلال الصيف القادم.

تنفيذي وادي حضرموت يناقش تقارير نشاط الكهرباء والنظافة والتعليم الفني والصناعة

وأوضح الوكيل السعيدي لأعضاء المكتب التنفيذي بحضور وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الصحراء محمد الصيعري، وقائد المنطقة العسكرية

الأولى اللواء صالح طيمس، ونائب مدير الأمن العقيد علي الصاعي، أن السلطة المحلية بالمحافظة تبذل جهودًا مكثفة على المستوى المركزي لتنفيذ مشروع

تعزيز القدرة التوليدية.

وقال "علينا في السلطة المحلية والأجهزة التنفيذية أن نجعل المواطن هو همنا الأساسي، ونبذل كل ما بوسعنا من أجل تأمين احتياجاته من جميع الخدمات".. داعيا الجميع للحفاظ على الأمن..مشيدًا بالدور الإيجابي للمنطقة العسكرية والوحدات الأمنية للحفاظ على سلامة المواطن وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وتركزت ملاحظات أعضاء المكتب التنفيذي، أثناء مناقشاتهم لتقارير عن نشاط الكهرباء، والنظافة والتحسين، والتعليم الفني والتدريب المهني، والتجارة والصناعة، حول أهمية زيادة الطاقة التوليدية لاستقبال الصيف القادم، والتغلب على ضعف التيار الكهربائي والإشكاليات الفنية في ضعف ضخ

الغاز إلى توربينات المحطة الغازية، وغيرها من الحلول الممكنة لتلبية ومواجهة الطلب المتزايد من التيار الكهربائي.

وأشاد المكتب التنفيذي بعمل عمال صندوق النظافة ودورهم الفاعل للحفاظ على نظافة المدن والقرى في نطاق وادي حضرموت..مؤكدين على أهمية تفعيل

الإجراءات الجزائية والعقوبات للمخالفين لأنظمة الصندوق..داعيا إلى تعزيز أوضاع التعليم الفني لاستيعاب أعداد المتقدمين في كافة التخصصات المهنية بالمعهد الصناعي نظرا لأهمية التدريب في إيجاد فرص عمل للكثير من الشباب وإنخراطهم في سوق العمل المحلي.

نفذ فريق من اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الانسان، اليوم، نزولًا مباشرا للأحياء الواقعة في مناطق التماس، بمديرية صالة محافظة تعز والتي شهدت لحوادث عدة خلال الشهرين الماضيين وكان آخرها بتر أطراف وتشويه لطفلتين نتيجة انفجار لغم وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق بوقائع وظروف الانتهاكات وتحديد المسؤولية.

واستمع الفريق برئاسة عضو اللجنة اشراق المقطري، لشهادات وإفادات عدد من السكان والضحايا في احياء الدعوة، وشعب الدبا، والسائلة بمديرية صالة، على اعمال القصف المدفعي والقنص، ومعاينة الإصابات والخسائر في صفوف المدنيين، والتدمير الذي طال مئات المنازل وغيرها من المباني المدنية ومنها مدرستي عمار بن ياسر وصلاح الدين، والاثار المترتبة على حصار المدنيين الذي سبب وضع لا انساني حرم فيه السكان المتبقين ويزيد عددهم عن ( 1260 ) نسمة من الماء الصالح للشرب، والغذاء، ونقص كبير في إمدادات الوقود، والأدوية، وعزوف المنظمات الدولية والمحلية عن الوصول إلى السكان ومنحهم الغوث الإنساني.

كما زار فريق اللجنة وعدد من الباحثين، المستشفيات التي استقبلت ضحايا اليومين السابقين والاستماع لعدد من الافادات واستلام الكشوفات والتقارير الطبية الخاصة بالحالات.

وشددت اللجنة الوطنية للتحقيق، على ضرورة التقيد بالقواعد الواجبة التطبيق المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان..داعية المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال الغوث الإنساني إلى تخفيف معاناة المدنيين في تلك المناطق وايصال المساعدات خاصة المواد الأساسية ومنها الماء والمواد الاغاثية والغاز.

بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، اليوم، القائم بأعمال السفير الياباني لدى اليمن كازوهيرو هيجاشي، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

وفي اللقاء، استعرض العرادة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية في ظل رفض ميليشيا الحوثي الانقلابية الموافقة على مبادرة تمديد الهدنة الإنسانية والخيارات المتاحة أمام المجلس للتعامل مع تهديدات الميليشيات للشركات الأجنبية والمحلية العاملة في قطاعي الملاحة والنفط وأي تصعيد عسكري محتمل من الميليشيات.

وأكد العرادة على توافق مجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي والحكومة اليمنية وجهودها المستمرة لإحلال السلام وتقدم التنازلات التي من شأنها التخفيف من معاناة الشعب اليمني على الرغم من تعنت الميليشيات الإنقلابية ورفضها لكافة الدعوات المحلية والإقليمية والدولية من أجل الجنوح للسلام.

واشار العرادة إلى أن مجلس القيادة الرئاسي لن يقف مكتوف الأيدي أمام تصعيد للميليشيات الإنقلابية.

كما اشار بموقف حكومة اليابان في دعم قضايا الشعب اليمني وبدورها المأمول في المساهمة بعملية إعادة إعمار اليمن.

من جانبه جدد القائم بأعمال السفير الياباني، التأكيد على دعم بلاده للمجلس الرئاسي وجهود احلال السلام.. مشيدًا بموقف المجلس من تمديد الهدنة.

وأبدى القائم بأعمال السفارة اليابانية استعداد حكومة بلاده تقديم الدعم لبلادنا على مختلف المستويات وخاصة في الجانب الإنساني، وتأهيل الكادر اليمني في مختلف المجالات الحيوية والخدمية.. مشيرًا إلى أن ميناء عدن سينال الحظ الأوفر من تلك المشاريع من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.