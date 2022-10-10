شكرا لبحثكم عن خبر ضبط مفجِّر أنابيب النفط.. أمن شبوة يكبح جماح المؤامرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل الأجهزة الأمنية في محافظة شبوة، العمل على فرض معادلة الأمن والاستقرار، في مواجهة استهداف خبيث تشنه قوى الشر والإرهاب التي غرستها المليشيات الإخوانية.

الأجهزة الأمنية في شبوة، تمكنت من إلقاء القبض على المدعو ( م.ع.ب) وهو المتهم الرئيسي في تفجير أنابيب النفط بالمحافظة.

الضربة الأمنية جاءت بتوجيهات من رئيس اللجنة الأمنية المحافظ عوض بن الوزير وبمتابعة مباشرة من مدير شرطة شبوة العميد فؤاد النسي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على هذا العناصر الإجرامي، وتحويله للجهات المختصة لاستكمال بقية الإجراءات ومتابعة باقي المتورطين في الأعمال التخريبية التي تستهدف المصالح العامة بالمحافظة.

على الصعيد الأمني أيضا، دشنت الأجهزة الأمنية في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، حملة ضد السلاح في المدينة.

وبدأت الحملة بإشراف ومتابعة مباشرة من رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة المحافظ عوض الوزير العولقي، حيث دعت الأجهزة الأمنية المواطنين للالتزام بالقرار والوقوف إلى جانبها لاستقرار وأمن المدينة.

الجهود الأمنية في محافظة شبوة، تولي عنايةكبيرة للعمل على فرض الأمن والاستقرار في شبوة، وذلك للمحافظة على المكتسبات الأمنية التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وتمثل هذه الجهود بمثابة الصفعة التي تنزل على وجه المليشيات الإخوانية الإرهابية، التي قد نفسها قيد "الحصار"، ليس فقط على صعيد الضربات التي وجهتها القوات الجنوبية لقوى الإرهاب والتطرف، لكن أيضا على صعيد محاولة إغراق شبوة في فوضى أمنية شاملة.

من المشهد العربي