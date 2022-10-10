حضرموت.. أهالي معتقلين يطالبون بالإفراج عن ذويهم المضربين عن الطعام بالمكلا

المنامة - ياسر ابراهيم - ناشد أهالي المعتقلين في إحدى سجون مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، النائب العام بالتدخل السريع لإنقاذ أبناءهم الذين يواصلون الإضراب عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنهم تنفيذا لأوامر قضائية.

وحمّل الأهالي في بيان صادر عنهم، النائب العام والجهات المعنية بمحافظة حضرموت، مسؤولية حياة المعتقلين وأي أضرار تلحق بهم جراء تدهور وضعهم الصحي نتيجة الإضراب المتواصل منذ أكثر من شهر.

وحذر الأهالي، القائمين على سجن "المنورة" بمدينة المكلا، والذي تشرف عليه قوات إماراتية، من أي ممارسات عنيفة ضد المعتقلين بهدف كسر إضرابهم عن الطعام.

ويطالب المعتقلين المضربين عن الطعام بالإفراج عنهم، وتنفيذ توجيهات القضاء والنيابة والجهات المختصة.

وأكد الأهالي بدء تصعيدهم السلمي، للإفراج عنهم، معلنين عن إقامة وقفات احتجاجية لمناصرة المعتقلين، مؤكدين عزمهم تنفيذ أول وقفة إحتجاجية اليوم الإثنين بمدينة المكلا عاصمة المحافظة.