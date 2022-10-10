وفاة نجل تاجر يمني بعد يومين من إصابته بطلقات نارية في نقطة تفتيش للحوثيين شرق تعز

توفي نجل تاجر يمني، بعد يومين من إصابته برصاص مسلحين تابعين لمليشيات الحوثي في نقطة تفتيش، بمنطقة الحوبان شرقي مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن الشاب (بشار محمد يحيى البعداني)، توفي مساء أمس السبت في أحد مشافي مدينة إب، متأثراً بإصابته برصاص مسلح حوثيين.



وكان مسلحون حوثيون في نقطة تفتيش بمنطقة المنشور بالحوبان، قاموا الخميس الفائت، بملاحقة "البعداني" بذريعة عبوره نقطة أمنية دون التفتيش، و أطلقوا عليه أعيرة نارية، استقرت احداها برأسه، لينقل على إثرها إلى أحد مشافي مدينة إب.



وخلال سنوات الحرب، توفي العشرات من المسافرين والمارة برصاص المسلحين الحوثيين في الحواجز والنقاط التي تنصبها المليشيا الانقلابية على نطاق واسع في الخطوط العامة بالمحافظات الخاضعة لسيطرتها.

