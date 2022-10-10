صنعاء.. العثور على جثة شاب مشنوقًا بنافذة أحد الفنادق الشعبية

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم شاب على الانتحار شنقًا، يوم السبت، في العاصمة صنعاء؛ وسط تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وقالت مصادر إعلامية، إن شابًا أقدم على الانتحار في نافذة فندق "ضواحي أبين"، الواقع في شارع تعز، وسط العاصمة صنعاء.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل صورًا ومقاطع فيديو، تظهر الشاب الذي أقدم على الانتحار، وهو معلق على نافذة الفندق.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حول هوية المنتحر، وما إن كان قد توفي منتحرًا أم تعرض للقتل وتم وضعه في تلك الهيئة لابعاد التهمة عن الجناة.

كما لم يتم التأكد من هوية الشخص المنتحر، وما إن كان نزيلا في الفندق أم عاملا فيه.

وتزايدت مؤخرا معدلات الانتحار في أوساط الشباب اليمنيين؛ نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية وانقطاع صرف المرتبات للعام السادس على التوالي.