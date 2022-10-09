وزير الصناعة يعلن تدشين العمل بنظام الأيباس الخاص بالعلامات التجارية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، تدشين العمل بمشروع اعتماد نظام الأيباس الخاص بالعلامات التجارية، ومشروع المعهد الصناعي والتجاري، وإطلاق البوابة الإلكترونية.



جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات اللقاء التشاوري الثاني بين قيادات الوزارة، ومدراء فروع مكاتبها في المحافظات، التي تنظمها الوزارة، على مدى يومين، وفقا لوكالة سبأ



ويهدف اللقاء التشاوري الثاني إلى مناقشة مستوى تنفيذ الأنشطة التي نفذتها الوزارة والإنجازات المحققة خلال المرحلة السابقة، والصعوبات والتحديات التي واجهت جهود الوزارة وكيفية مواجهتها وسُبل معالجتها.

وناقش اللقاء كذلك، تقرير الـ 20 شهرا من الإنجاز، وخطط الوزارة للمرحلة القادمة في مختلف الجوانب، وكذا يتضمن اللقاء استعراض مرئي لتقارير الإدارات العامة التابعة للوزارة.



وأكد الوزير الأشول، على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في ظل مرحلة استثنائية وجملة من التحديات التي تواجه الحكومة التي تشكلت في ظروف وأوضاع عامة واقتصادية صعبة تمر بها البلاد.



وأوضح أن المشاريع التحديثية التي تنفذها الوزارة تأتي ضمن معايير حديثة ومتقدمة لأنظمة الإدارة الخاصة بالوزارة والتي ستساهم في تقديم خدماتها بكل سهولة ويسر، ومنها البوابة الإلكترونية التي ستساهم إيجابيا بتقديم الخدمات التجارية والتشبيك الإداري والمعلوماتي مع فروع مكاتب الوزارة بالمحافظات بشكل أكبر.