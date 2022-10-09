الأردن يعرب عن أسفه لعدم تمديد الهدنة الإنسانية في ‎اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعرب الأردن، الأحد، عن أسفه لعدم تمديد الهدنة في اليمن التي انتهت في 2 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، وفق بيان للناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير هيثم أبو الفول.



وقال أبو الفول، إنّ "الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ لأول مرة في 2 نيسان/أبريل 2022، وتم تمديدها لمرتين ساعدت في التخفيف من معاناة الشعب اليمني، وساهمت في تأمين المساعدات الإنسانية اللازمة في اليمن".



وشدّد على أن الأردن يدعم جهود إنهاء الأزمة اليمنية عبر حلٍ سياسيٍ يستند إلى المرجعيات المعتمدة المتمثلة؛ بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2216).



كما شدد على أن يكون الحل "بما يُفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن، ويضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه، ويُلبي تطلعاته في الأمن والسلام".



وأشاد بموقف الحكومة اليمنية الشرعية وتأكيدها على التعامل الإيجابي مع جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتمديد الهدنة الإنسانية.



وأكد أبو الفول، إشادة الأردن بالمواقف الإيجابية البناءة للسعودية والإمارات؛ والمساندة لتمديد الهدنة في اليمن، وتثمينها الجهود والمساعي التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن المستهدفة الاتفاق على تمديد الهدنة.



والأسبوع الماضي انتهت الهدنة الأممية السارية في اليمن من مطلع أبريل/ نيسان الماضي، دون التوصل لاتفاق لتمديدها بسبب رفض مليشيات الحوثي لمقترح المبعوث الأممي هانس غروندبرغ.

