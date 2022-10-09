اخبار الخليج / اخبار اليمن

بعد تأهله لنهائيات آسيا.. البكري يعلن منح مليون ريال لكل لاعب وعضو في جهاز منتخب الناشئين

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن وزير الشباب والرياضة اليمني نايف صالح البكري، اليوم الأحد، منح نجوم المنتخب الوطني للناشئين وجهازهم الفني والإداري مبلغ مليون ريال لكل واحد.
 
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير البكري، مع بعثة المنتخب الذي أنهى مباراته الثالثة أمام بنجلاديش، متصدراً لفرق مجموعته، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وأشاد البكري، بمنتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم، بعد بلوغه النهائيات الأسيوية 2023، إثر فوزه المستحق أمام منتخب بنجلاديش بأربعة أهداف دون رد.
 
ونقل لهم تهاني مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والشعب اليمني، بهذا الإنجاز الكبير، متغلبين على الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
 
كما أشاد بما قدمه منتخب الناشئين، محققًا حلم الجماهير في التأهل للنهائيات الأسيوية للمرة الثالثة تواليًا والسابعة في تاريخ اليمنية، وإدخال الفرحة والسرور على الجماهير في كل المحافظات.
 
وخلال الاتصال أعلن البكري، منح نجوم المنتخب وجهازهم الفني والإداري مبلغ مليون ريال لكل واحد، نظير ما قدموه من جهود كبيرة خلال المباريات الثلاث التي خاضوها ضمن التصفيات الآسيوية.
 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا