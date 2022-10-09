بعد تأهله لنهائيات آسيا.. البكري يعلن منح مليون ريال لكل لاعب وعضو في جهاز منتخب الناشئين

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن وزير الشباب والرياضة اليمني نايف صالح البكري، اليوم الأحد، منح نجوم المنتخب الوطني للناشئين وجهازهم الفني والإداري مبلغ مليون ريال لكل واحد.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير البكري، مع بعثة المنتخب الذي أنهى مباراته الثالثة أمام بنجلاديش، متصدراً لفرق مجموعته، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وأشاد البكري، بمنتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم، بعد بلوغه النهائيات الأسيوية 2023، إثر فوزه المستحق أمام منتخب بنجلاديش بأربعة أهداف دون رد.



ونقل لهم تهاني مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والشعب اليمني، بهذا الإنجاز الكبير، متغلبين على الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



كما أشاد بما قدمه منتخب الناشئين، محققًا حلم الجماهير الرياضية في التأهل للنهائيات الأسيوية للمرة الثالثة تواليًا والسابعة في تاريخ الرياضة اليمنية، وإدخال الفرحة والسرور على الجماهير في كل المحافظات.



وخلال الاتصال أعلن البكري، منح نجوم المنتخب وجهازهم الفني والإداري مبلغ مليون ريال لكل واحد، نظير ما قدموه من جهود كبيرة خلال المباريات الثلاث التي خاضوها ضمن التصفيات الآسيوية.

