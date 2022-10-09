مقتل شخصين إثر انفجار لغم من مخلفات ميليشيا الحوثي شرقي صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شخصان، الأحد، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران شرقي محافظة صنعاء شمالي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن "صخر علي محمد ناجي الشليف، وعبدالخالق عبده يحيى فرحان، قتلا في انفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي في منطقة بران بمديرية نهم".

في السياق، أصيب مواطن في انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي شمال مديرية التُحيتا جنوبي محافظة الحديدة. كما تسبب الانفجار بنفوق عدد من المواشي، وفق مصادر محلية.

ومنذ بدء الهدنة الأممي في أبريل/ نيسان الماضي قتل وأصيب أكثر (273) مدنيا معظمهم نساء وأطفال نتيجة حوادث الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في عدد من المناطق، وفق المرصد اليمني للألغام.



وتؤكد تقارير حكومية بأن مليشيات الحوثي الإرهابية زرعت أكثر من مليوني لغم مختلفة الأشكال والأحجام في مساحات واسعة بالبلاد.