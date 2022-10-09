شكرا لبحثكم عن خبر إثر إنفجار أنبوب للمياه.. صندوق الطرق والجسور يبدأ أعمال مشروع صيانة مدخل قصر المعاشيق بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة بالمجلس الرئاسي جرى اليوم في العاصمة عدن بدء أعمال الصيانة لطريق مدخل قصر المعاشيق بمديرية كريتر بتمويل من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن وإشراف مكتب الأشغال بمحافظة عدن.

وبدأت اعمال الصيانة التي جرى الاطلاع عليها من خلال الزيارة الذي قام بها المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي عدن بمعية المهندس وليد الصراري مدير مكتب الاشغال العامة بعدن عقب تعرض الطريق لأضرار جراء انفجار انبوب مياه في مدخل القصر .

وباشرت الفرق الهندسية اعمال الصيانة والتأهيل للطريق الواقع في مدخل قصر المعاشيق بتدخل و اشراف صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي عدن الذي وجه فيها المهندس معين الماس رئيس المجلس بسرعة العمل على إنجاز المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة وبحسب المواصفات الهندسية المطلوبة.

صادر عن : وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.