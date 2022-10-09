شكرا لبحثكم عن خبر مكتب الضرائب بمحافظة سقطرى ينفذ حملة واسعة لأشعار المكلفين بتسديد ضرائب الدولة الحالية والمتاخرة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
سقطرى 9 أكتوبر 2022م / خاص
نفذ فرع مصلحة الضرائب بمحافظة سقطرى اليوم حملة ميدانية واسعة للمحلات التجارية والمطاعم والورش والمصانع لأشعارها بتسديد ضرائب الدولة المحددة وفقاً لنشاطهم .
واوضح مدير عام فرع مصلحة الضرائب بمحافظة سقطرى خميس سليمان قيهان، أن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات محافظ المحافظة المهندس رأفت الثقلي و في إطار حرص المكتب لتنفيذ خطته السنوية لتعزيز تحصيل كافة الايرادات الضريبية والعمل على معالجة كافة الصعوبات التي تواجه المكتب لتعزيز رقابته الضريبية .
وأشار قيهان ، ان الحملة تشمل كافة المكلفين على مستوى الأرخبيل لتسديد ضرائب الدولة التي عليهم لهذا العام وللأعوام السابقة التي تخلفوا عن تسديدها .
وأكد قيهان أن الحملة عملت اليوم على أشعار 21 مكلف لزيارة المكتب يوم غذاً لأستكمال الاجراءات وتسديد المبلغ الذي عليهم خلال فترة اقصاها اسبوع من مراجعة المكتب .
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