انجي خوري تتحدى سما المصري برقصة بقميص النوم فينكشف المستور ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود - ظهرت الفنانة الصاعدة، أنجي خوري على متابعي حسابها الرسمي على أحد التطبيقات الاجتماعية في فيديو ساخن جديد، كشفت من خلاله عن تفاصيل جسدها ومناطقها الحساسة بـ إطلالة مثيرة شبه عارية.

أنجي خوري

نشرت المدونة نجوى خليق الله، المعروفة فنياً بـ اسم أنجي خوري، شريط فيديو جديد عبر حسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM، ظهرت فيه متعرية من اللباس ومرتدية بيبي دول بـ اللون الأخضر الفاتح، ذو قصة شبيه بـ المايوه، مشغول من قماش الشيفون الشفاف، الذي أظهر تفاصيل جسدها بـ الكامل ولكن بطريقة مبهمة بعض الشيء.وبدت الناشطة السورية المقيمة بين أربيل وماليزيا في المنشور وهي تتمايل على وقع أغنية غربية في حب ماليزيا، حيث أخذت تكشف عن منطقتها الحساسة بـطريقة واضحة صريحة، مبينة الوشم الجديد الذي نقشته في هذه المنطقة والمتمثل بـ عبارات وجمل بـ اللغة الأجنبية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الفيديو، ليس الأول الذي تطل فيه أنجي خوري شبه عارية على الجمهور، إذ سبقه عدة صور ومقاطع فيديو قصيرة، كان آخرها مجموعة صور جريئة لها، بدت فيها تجثو على الأرض عارية، فيما تستر مناطقها الحساسة بـ ورقة صناعية كبيرة على هيئة ورقة الشجر.