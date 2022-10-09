سعر السعودي والامريكي صباح اليوم بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - شنت قوات الحوثيين هجوما على مواقع الشرعية. وافاد مصدر عسكري :ان قوات الجيش، تكسر عملية هجومية شنتها جماعة الحوثي، على مواقع عسكرية في جبهة آل ثابت شمال غرب

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