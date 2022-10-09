شكرا لبحثكم عن خبر اصلاح انبوب الماء المغذي للقلوعة والتواهي وبعض اجزاء المعلا .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

في هذه الأثناء تقوم الفرق الفنية التابعة لمؤسسة المياه بإصلاح الكسر الذي وقع في أحد خطوط النقل الرئيسية المغذية لمدينتي القلوعة والتواهي وبعض اجزاء المعلا، وتسبب في إحداث فجوة كبيرة في الطبقة الإسفلتية لشارع الشهيد مدرم بمديرية المعلا.

هذه الإشكاليات تحدث مرارا وتكرارا وتتسبب في توقف تدفق المياه للمستفيدين، وتحدث أضرارا في الطبقات الإسفلتية ناتجة عن تهالك وقدم هذا الخطوط التي يعود عمرها إلى خمسينيات القرن الماضي، ولم يطرأ عليها أي تحديث طوال تلك الفترة.

ومع ذلك لا ينبغي التشارم فهناك ولأول مرة منذ عقود، ستجرى عملية تحديث لهذه الخطوط بجهود معالي وزير الدولة، محافظ عدن ، وبدعم وتمويل الأشقاء في دولة الإمارات ،ستصل أول شحنة أنابيب رئيسية أواخر شهر أكتوبر الجاري.

الصور المرفقة، أثناء عملية شحن الأنابيب قطر 400 ملم مع ملحقاتها لمشروع الخط الناقل كريتر، وأنابيب قطر 600 ملم لمشروع مياه البرزخ من دبي وبلغاريا.