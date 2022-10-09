يافع توقع بقيادي عسكري حوثي كبير

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يزيد بن سلمان - شبوة - تلقت جماعة الحوثي الايرلنية ضربة موجعة بعد أسر قيادي كبير في محور اب. وكشفت مصادر عن تمكن القوات المشتركة من اسر قائد كبير تابع للحوثيين في جبهة الحد يافع و اوضحت المصادر ان‏ القوات المشتركة تمكنت من أسر قائد كتيبة 23 بمحور إب التابعة لجماعة الحوثي مع مجموعة من افراده في جبهة الحد بيافع

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