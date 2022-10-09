شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضبط قذائف وذخائر وقنابل يدوية داخل حافلة ركاب في عدن‎‎ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت قوات الحزام الأمني في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، مساء السبت، عن ضبط عدد من القذائف والقنابل والذخائر شديدة الانفجار مخبأة داخل حقيبة في حافلة تقل عددا من الركاب، في منطقة العريش شرق عدن.

وقال النقيب ناصر الدهشلي قائد القطاع السابع لقوات الحزام الأمني في عدن، إن أفراد حاجز أمني في منطقة العريش التابعة لمديرية خورمكسر شرق عدن، ضبطوا 4 قذائف RBG و5 قنابل يدوية و28 طلقة سلاح نوع 23.

وبحسب الموقع الرسمي للقوات الجنوبية، كانت المتفجرات مخبأة داخل حقيبة موجودة في حافلة على متنها 8 ركاب وتم اكتشافها أثناء تنفيذ إجراءات التفتيش.

وأوضح أن قوات الحزام الأمني فتحت تحقيقا عاجلا مع سائق الحافلة وبقية الركاب الذين برفقته، تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وجاءت هذه الواقعة عقب 24 ساعة من العثور على سيارة مفخخة في منطقة كابوتا في مديرية المنصورة شمال غرب عدن، ونزول فريق متخصص لتفكيك المتفجرات التي في السيارة قبل انفجارها.