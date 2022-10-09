شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة 8 مدنيين في قصف شنته ميليشيات الحوثي على تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصيب 8 مدنيين يمنيين السبت في قصف جوي شنته مليشيات الحوثي، استهدف سيارة مدنية في مديرية مقبنة، شمال محافظة تعز.

وقالت مصادر محلية، إن طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي، استهدفت سيارة مدنية تقل 8 أشخاص على متنها في عزلة "المجاشعة" في مديرية مقبنة، المتاخمة لمحافظة الحديدة، ما أدى إلى إصابة جميع الركاب، حالة 6 منهم خطيرة.

وأشارت المصادر المحلية إلى أن الركاب كانوا في طريقهم إلى مديرية "حيس" جنوب محافظة الحديدة، التي نقلوا إليها لاحقا لتلقي العلاج.

وشهدت مناطق متفرقة من محافظة تعز يوم أمس الجمعة مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني، ومليشيات الحوثي، على إثر محاولات الأخيرة تنفيذ عمليات تسلل وهجمات على مواقع القوات الحكومية.

وأعلن المركز الإعلامي لقوات محور تعز العسكري، التابع للجيش اليمني، تمكنه والمقاومة الشعبية المساندة له أمس الجمعة من إحباط محاولة تسلل لمليشيات الحوثي في جبهة "الشقب" جنوب شرق مدينة تعز، مركز المحافظة.

وبحسب مصادر محلية، فإن مواجهات اندلعت الجمعة، في منطقة "العريش" في مديرية صبر الموادم، في حين شنت مليشيات الحوثي قصفا مدفعيا استهدف مناطق مأهولة بالسكان في الأحياء الشرقية من مدينة تعز، ومناطق في مديرية مقبنة، شمال المحافظة.