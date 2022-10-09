ذمار.. مقتل وإصابة 9 أشخاص في اشتباكات قبلية في الحداء

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب 9 أشخاص، يوم السبت، في اشتباكات مسلحة بين قبليين، على خلفية ثأر، بمحافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن أربعة أشخاص قتلوا، وأصيب خمسة أخرين، خلال اشتباكات مسلحة بين قبيلتي الرشدة وبني عيسي، بمديرية الحداء، غرب مدينة ذمار.

وأوضحت المصادر، أن الاشتباكات وقعت خلال اجتماع قبلي عقد لحل القضية؛ قبل أن تتحول الساحة الى اشتباكات بين الطرفين خلفت 9 قتلى وجرحى، ثلاثة منهم من قبيلة الرشدة، وواحد من بني عيسي، والبقية من الذين كانوا حاضرين خلال الاجتماع.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي ارتفاع في أعداد الجرائم، وإحياء الثارات القبلية التي عادت من جديد بشكل ملحوظ، مخلفة عشرات القتلى والجرحى.

يشار إلى أن هذه الجريمة تأتي بعد نحو أربعة أشهر من مقتل وإصابة 14 شخصًا في مواجهات بين ذات الأسرتين.

وتعمل مليشيات الحوثي الإرهابية على تغذية النزاعات والخلافات بين القبائل ضمن استراتيجية تهدف من خلالها للسيطرة على القبائل وإضعاف سلطتها الاجتماعية وإخضاعها لسلطتها.