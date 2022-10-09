البيضاء.. خلاف أسري يودي بحياة مواطن واثنين من أبنائه

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مواطن واثنين من أبنائه، الجمعة؛ نتيجة خلافات أسرية، في قرية "السوار حبابه" بمديرية العرش بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقالت مصادر إعلامية إن خلاف أسريًا نشب بين رب الأسرة "أحمد ناصر عواس"، ونجله الأكبر "حسين"، الذي قام بقتل والده، وشقيقه "علي" والذي حاول منع أخيه من قتل والده، لكنه الأخر قتل في ذات اللحظة.

وأوضح المصدر أن أحد الأبناء ويدعى "علي" قام بمحاولة منع شقيقه الأكبر "حسين" من تنفيذ تهديداته بالقتل وجعل والده خلف ظهره، غير أن الإبن الأكبر أطلق الرصاص على شقيقه حيث اخترقت الرصاص جسد شقيقه ونفذت إلى صدر والده.

وأشار المصدر إلى أن أحد الأبناء ويدعى "محمد" فر هاربًا عقب إطلاق شقيقه الأكبر الرصاص ليعود في وقت لاحق ويتبادل الرصاص مع شقيقه الأكبر، ويرديه قتيلا، لترتفع حصيلة الجريمة إلى ثلاثة أشخاص.