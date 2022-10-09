مليشيا الحوثي تُهدد بفصل الموظفين الرافضين حضور فعالياتها للاحتفال بالمولد النبوي

المنامة - ياسر ابراهيم - أجبرت مليشيا الحوثي الإرهابية، مديري المديريات والمكاتب التنفيذية وفروع الوزارات المختطفة في صنعاء والمحافظات على الدفع بكافة الموظفين لإقامة فعاليات طائفية تحت مسمى المولد النبوي.



وقالت مصادر محلية، إن المليشيا حددت العديد من القاعات والمدارس والساحات لإقامة الفعاليات ووجهت مديري المديريات بإجبار كافة الموظفين على الحضور، في حين هددت المخالفين باستبعادهم من وظائفهم واستبدالهم بآخرين من الموالين لها.



ومنذ نحو شهر أطلقت مليشيا الحوثي، حملات جباية واسعة في كل المناطق الواقعة تحت سيطرتها مستهدفة القطاع الخاص والتجار والوجهاء وعقال الحارات وصولا إلى المواطنين وأصحاب البسطات والباعة المتجولين لتمويل فعالياتها بمناسبة المولد النبوي.



وقال سكان محليون، إن مليشيا الحوثي، وزعت قسائم تحمل شعار المناسبة وختم ما تسمى باللجنة الثورية الحوثية المشرفة، على جمع الجبايات وفرضت من خلالها على المواطنين دفع مبالغ مالية لدعم إحياء المناسبة الدينية.



وتجني مليشيا الحوثي، ملايين الريالات عبر فرض الجبايات المالية والعوائد، التي تحصل عليها من المصالح الواقعة تحت سيطرتها، وما تفرضه من ضرائب على القطاع الخاص لتمويل عملياتها الحربية.

