منها رفع وانتظام صرف المرتبات.. نقابة المعلمين تقدم عريضة مطالب لمجلس القيادة

المنامة - ياسر ابراهيم - قدّمت نقابة المعلمين اليمنيين عريضة مطالب، إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي تضمنت مطالب عدة، منها انتظام صرف المرتبات في مواعيدها وفي كل المحافظات اليمنية، ورفع سقف المرتبات بما يتماشى مع الوضع المعيشي الحالي.



وطالبت النقابة، من رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، وأعضاء المجلس رفع مرتبات المعلمين، بما يتماشى مع الوضع المعيشي وبما لا يقل عن ثلاثة أضعاف المرتب الحالي نتيجة لانهيار العملة، مع صرف المرتبات السابقة وفوارقها والمقرة في حكومة د. أحمد بن دغر بأثر رجعي.



كما طالبت النقابة صرف مرتبات النازحين لكل سنوات النزوح والتي توقفت لدى وزارة المالية منذ أكثر من سنتين، وكذلك النازحين الذين لم تستكمل أوليات الصرف لهم بسبب المسؤولين في الجهات المختصة.



وأكدت النقابة على المجلس ضرورة، صرف الحقوق السابقة والمتعلقة بما بقي من قانون الأجور والمرتبات، وصرف العلاوات السنوية للمعلمين والمعلمات لكل السنوات منذ عام 2014م وفوارقها بأثر رجعي، ومنح المعلمين والمعلمات والتربويين والتربويات كامل حقوقهم المعنوية التي تكفل لهم المكانة المقدسة بين أفراد المجتمع.

كما طالبت بالتكريم السنوي للمعلم، ومنح راتب إضافي للمكرمين وبما نسبته 5% لكل منتسبي وزارة التربية والتعليم، وصرف بدل طبيعة العمل وبدل الريف للآلاف من المحرومين منهم ولا سيما توظيف 2011م، وكذلك التسويات بمؤهل جديد وبحسب سنوات الخدمة.



النقابة طالبت مجلس القيادة بتوجيه الحكومة بصرف مطالب المعلمين والمعلمات والتربويين والتربويات المحرومين، التي حرموا منها منذ أكثر من ثماني سنوات، وتنفيذ قانون التأمين الصحي ليستفيد منه العاملون في الحقل التربوي وجميع منتسبي الدولة بالأجهزة الوظيفية.