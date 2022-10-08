شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. من هو مرافق محافظ لحج ولماذا يده على الزناد ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - والله صورة توجع القلب اثناء افتتاح محافظ لحج لمخيم مرضى القلب ، طفل لا يتجاوز عمره عشر سنوات بكامل لباسه العسكري وأصبعه على الزناد من ضمن افراد حراسة محافظ لحج، يعني بدل ما يعطيه حقيبه ويوديه المدرسة اعطاه جعبة ذخيرة وسلاح وخلاه من ضمن افراد حراسته، والمصيبة انه الصورة من توزيع المكتب الاعلامي للمحافظة وفرحانين فيها بمنتهى الاحتقار للطفولة، والمصيبةالثانية انه كل (المسؤولين) محوطين على المحافظ ومهتمين فيه ومحدش عامل اي اعتبار للطفل البريء ،، واحتراما للطفوله غطينا اعين الطفل ،، يعني نحن نتضايق لما نشوف اطفالنا أو اطفال غيرنا بيدهم سلاح لعبة يقوم المحافظ يعطيهم كلاشنكوف بمخزنين ذخيرة !!!! وبالله عليكم من محتاج للحراسة والحماية الآن الطفل أو المحافظ؟ اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا

د. ياسر عمر

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