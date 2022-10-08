شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس القضاء الأعلى يجري حركة تنقلات ويعين عدد من القضاة وندب أعضاء في التفتيش القضائي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الاعتيادي الذي عقد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر رئيس المجلس ندب أعضاء للعمل في هيئة التفتيش القضائي وهم على النحو التالي:

مجلس القضاء الأعلى يجري حركة تنقلات ويعين عدد من القضاة وندب أعضاء في التفتيش القضائي

اولًا. قطاع المحاكم..

عبدالسلام محمد ناجي قاسم.

محمد علي محفوظ بدية.

ناصر حيدرة أحمد السعيدي.

حسن عبدالله سليمان علي.

عبداللاه صالح بن صالح سعد قادش.

نجلاء على محمد صالح عليوه.

ثانياَ.. قطاع النيابات.

كفاح محمد منذوق عوض.

ناصر محمد احمد القمع.

محمد سعيد يفوز مانع.

فضل علي عبدالله الطقل.

حسين عوض حسين العولقي.

عمر محمد سالم وحدين.

كما أقر المجلس إجراء حركة تنقلات وتعيين عدد من القضاة في محافظة عدن وتغطية الشواغر على النحو التالي:

أولًا.. الشعبة التجارية بمحافظة عدن.

القاضي /صلاح راشد حسين راشد.. رئيسًا.

القاضي / المعتصم هاشم عمر إسماعيل.. عضوًا.

القاضي / على صالح القحيف.. عضوًا

القاضي / منى عبده قائد فارع.. عضوًا احتياطيًا.

ثانيًا.. شعبة الأموال العامة.

القاضي / خليل عبداللطيف على حيدر.. رئيسًا

القاضي / عبدالحميد محمود صالح.. عضوًا.

القاضي / عبدالله مهدي السيد.. عضوًا.

ثالثًا.. محكمة إستئناف عدن الشعبة الشخصية الأولى.

القاضي / فاطمة علي مبروك ناصر.. رئيسًا.

القاضي / علوي عبدالله علوي الكاف.. عضوًا.

القاضي / أحمد بن أحمد مرشد.. عضوًا.

الشعبة الشخصية الثانية..

القاضي / أميمة سعيد عبدالله.. رئيسًا.

القاضي / دنيا زاد محمد توكل... عضوًا.

القاضي / فضل محمد المطري.. عضوًا

الشعبة الجزائية الأولى..

القاضي / أحمد علي حسن القطوي.. عضوًا

القاضي / عبدالقوي حسين سالم.. عضوًا احتياطيًا.

الشعبة الجزائية الثانية..

القاضي / محمد خميس أمان.. عضوًا.

كما أقر مجلس القضاء الأعلى إجراء حركة تنقلات في بعض المحاكم الإبتدائية بمحافظة عدن على النحو التالي:

القاضي / شوقي هادي يسلم جرهوم.. رئيسًا للمحكمة التجارية.

القاضي / سامي أحمد محمد باعباد.. رئيسًا لمحكمة الأموال العامة.

القاضي / صالح عبدالله أحمد العواص.. رئيسًا للمحكمة الإدارية.

القاضي / محمد عبدالرحيم باعمر.. رئيسًا لمحكمة البريقة.

القاضي / عمار علي علوي.. رئيسًا لمحكمة التواهي.

القاضي / طارق هيثم حسين.. رئيسًا لمحكمة الضرائب.

القاضي / إنجريد عبدالله علي.. رئيسًا لمحكمة الأحداث.

القاضي صدام عبدالرقيب سعيد.. قاضيًا بمحكمة التواهي.

القاضي / حمدي سلطان الشرجبي.. قاضيًا بمحكمة المنصورة.

القاضي / رواء احمد مجاهد.. قاضيًا بمحكمة الشيخ عثمان.

القاضي / جمال محمد سعيد.. قاضيًا بالمحكمة الإدارية.

القاضي / لارا حسن سالم حسن.. قاضيًا بمحكمة مآرب الإبتدائية.

كما أقر المجلس تعيين القاضي / صالح لكسر سالم.. رئيساَ لمحكمة لبعوس بمحافظة لحج وكذا تعيين القاضي / خالد مهدي محمد محراك رئيساِ لمحكمة جيشان بمحافظة أبين.

ووافق المجلس على فتح باب التسجيل والقبول للدفعة الرابعة والعشرين دراسات تخصصية عليا بالمعهد العالي للقضاء بالعاصمة المؤقتة عدن.

واستعراض المجلس عدد من المواضيع المدرجة في جدول اعماله واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

جدد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الخميس، تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام العادل والشامل والمستدام الملبي لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

وكان الرئيس يتحدث في اجتماع مشترك لمجلس القيادة الرئاسي وقيادات سلطات الدولة، بحضور جميع اعضائه، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، د.عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.

وفي الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ورئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ووزيرا الدفاع، ووزير الداخلية، وجهازا الامن القومي والامن السياسي، ومدير مكتب القائد الاعلى، هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس الشعب اليمني بمناسبة الاعياد الوطنية المجيدة 26 سبتمبر، و14 اكتوبر، و30 نوفمبر.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واعضاء المجلس وقيادات الدولة، عن بالغ اسفهم لتعثر جهود المبعوث الخاص للامم المتحدة هانس غروندبرغ في تمديد الهدنة، بسبب تعنت المليشيات الحوثية، وامعانها في اراقة المزيد من الدماء، ومفاقمة الازمة الانسانية الاسوأ في العالم.

واشاد الرئيس بموقف المجتمع الدولي ووحدته ازاء القضية اليمنية، لكنه قال ان هذا الموقف لا يكفي لردع هذه المليشيات، وداعميها.

وابدى استغرابه من تبريرات المليشيات الحوثية للانسحاب من اتفاق الهدنة، قائلا إنه كان لمجلس القيادة الرئاسي الفضل في تصدير قضية الرواتب إلى طليعة إجراءات بناء الثقة، بوصفها تعهدا رئاسيا مسبقا امام الشعب اليمني وممثليه، فضلا عن الزامية هذا الاستحقاق بموجب اتفاق ستوكهولم المتضمن الزام المليشيات توريد عوائد موانىء الحديدة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في مناطق سيطرتها.

وعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي جانبا من الاصلاحات الخدمية والاقتصادية، التي يقودها المجلس في المحافظات المحررة، مؤكدا تماسك كافة المكونات الوطنية والتفافها حول هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وناقش الاجتماع المشترك لمجلس القيادة الرئاسي وقيادات الدولة، مستجدات الوضع الداخلي في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والامنية واتخذ ازاءها الاجراءات اللازمة، ومواصلة اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن لاستكمال اصلاحات واستحقاقات المرحلة الانتقالية المشمولة بإعلان نقل السلطة.

واشاد الاجتماع بالالتفاف الشعبي الكبير حول اصلاحات مجلس الرئاسة، والحكومة، وجهود استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

وحمل الاجتماع، المليشيات الحوثية مسؤولية التفريط بالفوائد الكبيرة التي جلبتها الهدنة للمواطنين في مناطق سيطرتها لتؤكد بذلك مدى ارتهانها للنظام الايراني، وتغليب مصلحة هذا النظام ومشروعه التخريبي، على مصالح الشعب اليمني.

كما استهجن التهديدات الارهابية التي تتبناها قيادات المليشيات الحوثية ضد المؤسسات السيادية الوطنية، ودول الجوار، وخطوط الملاحة الدولية، مؤكدا التزام الدولة بالدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وردع اي تصعيد عدائي.