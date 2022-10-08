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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس، امس، على مستوى سير العمل في تنفيذ مشروع الطريق الدائري لمدينة الحبيلين بمديرية ردفان في محافظة لحج، البالغة نسبة إنجازه 60 بالمائة وذلك بتمويل من صندوق الطرق.

الماس يطلع على مستوى تنفيذ مشروع الطريق الدائري في الحبيلين

وتعرف الماس، خلال زيارته لموقع المشروع من القائمين على تنفيذه على مستوى التقدم في إنجاز الأعمال الجارية بالمشروع والتي تشمل صيانة وإعادة تأهيل وسفلتة الطريق الدائري في الحبيلين، للمساهمة بتخفيف الازدحام والاختناق المروري الذي يحد من حركة المواطنين داخل مدينة الحبيلين، باعتبار ذلك الطريق من الطرقات الحيوية الرابطة بين مديريات ردفان ويافع ومحافظة الضالع.

جدد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الخميس، تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام العادل والشامل والمستدام الملبي لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

وكان فخامة الرئيس يتحدث في اجتماع مشترك لمجلس القيادة الرئاسي وقيادات سلطات الدولة، بحضور جميع اعضائه، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، د.عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.

وفي الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ورئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ووزيرا الدفاع، ووزير الداخلية، وجهازا الامن القومي والامن السياسي، ومدير مكتب القائد الاعلى، هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس الشعب اليمني بمناسبة الاعياد الوطنية المجيدة 26 سبتمبر، و14 اكتوبر، و30 نوفمبر.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واعضاء المجلس وقيادات الدولة، عن بالغ اسفهم لتعثر جهود المبعوث الخاص للامم المتحدة هانس غروندبرغ في تمديد الهدنة، بسبب تعنت المليشيات الحوثية، وامعانها في اراقة المزيد من الدماء، ومفاقمة الازمة الانسانية الاسوأ في العالم.

واشاد الرئيس بموقف المجتمع الدولي ووحدته ازاء القضية اليمنية، لكنه قال ان هذا الموقف لا يكفي لردع هذه المليشيات، وداعميها.

وابدى استغرابه من تبريرات المليشيات الحوثية للانسحاب من اتفاق الهدنة، قائلا إنه كان لمجلس القيادة الرئاسي الفضل في تصدير قضية الرواتب إلى طليعة إجراءات بناء الثقة، بوصفها تعهدا رئاسيا مسبقا امام الشعب اليمني وممثليه، فضلا عن الزامية هذا الاستحقاق بموجب اتفاق ستوكهولم المتضمن الزام المليشيات توريد عوائد موانىء الحديدة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في مناطق سيطرتها.

وعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي جانبا من الاصلاحات الخدمية والاقتصادية، التي يقودها المجلس في المحافظات المحررة، مؤكدا تماسك كافة المكونات الوطنية والتفافها حول هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وناقش الاجتماع المشترك لمجلس القيادة الرئاسي وقيادات الدولة، مستجدات الوضع الداخلي في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والامنية واتخذ ازاءها الاجراءات اللازمة، ومواصلة اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن لاستكمال اصلاحات واستحقاقات المرحلة الانتقالية المشمولة بإعلان نقل السلطة.

واشاد الاجتماع بالالتفاف الشعبي الكبير حول اصلاحات مجلس الرئاسة، والحكومة، وجهود استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

وحمل الاجتماع، المليشيات الحوثية مسؤولية التفريط بالفوائد الكبيرة التي جلبتها الهدنة للمواطنين في مناطق سيطرتها لتؤكد بذلك مدى ارتهانها للنظام الايراني، وتغليب مصلحة هذا النظام ومشروعه التخريبي، على مصالح الشعب اليمني.

كما استهجن التهديدات الارهابية التي تتبناها قيادات المليشيات الحوثية ضد المؤسسات السيادية الوطنية، ودول الجوار، وخطوط الملاحة الدولية، مؤكدا التزام الدولة بالدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وردع اي تصعيد عدائي.

دان البرلمان العربي، رفض مليشيات الحوثي الإرهابية تمديد الهدنة الإنسانية التي اقترحها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ ووافقت عليها الحكومة اليمنية.

وقال البرلمان العربي في بيان له، اليوم، " ان رفض ميليشيا الحوثي الإرهابية يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك رفضها لجهود السلام وعزمها مواصلة العمليات الإرهابية داخل اليمن وخارجه وهو ما يمثل خرقا واضحا لكافة المواثيق والأعراف الدولية".

وشدد البرلمان، على ضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود الرامية إلى تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن باعتبارها ضرورة إنسانية ملحة لتخفيف حدة الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني..مجددًا موقفه الثابت بشأن دعمه للحكومة الشرعية في اليمن ودعم الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لاستعادة مؤسسات الدولة.

وحذر البرلمان العربي، من خطورة تبعات الرفض الحوثي لتمديد الهدنة والذي سيؤدي لتعريض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر..مطالبًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمواصلة جهودهما للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم (2216) وبما يحقق للشعب اليمني السلام والأمن والاستقرار.