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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نعت وزارة الاعلام اليوم الإعلامي جهاد لطفي جعفر أمان، الذي وافاه الاجل إثر مرض عضال ألم به بعد حياة حافلة بالعطاء.

وزارة الاعلام تنعي الاعلامي جهاد لطفي أمان

وقالت في بيان لها " لقد فقدنا قامة إعلامية سامقة تركت بصماتها الواضحة في كل المؤسسات التي عمل فيها، لا سيما في العمل الاذاعي والتلفزيوني من خلال عمله في اذاعة وتلفزيون عدن الذي قدم فيه كل جهوده وطاقاته، وكان من المذيعين الحاضرين في وجدان جمهور تلفزيون واذاعة عدن..وعلاوة على جهوده العملية ونجاحاته المهنية فقد كان الفقيد شخصية محبوبة للجميع بما اتصف به من أخلاق عالية وبسمة لا تفارقه، وروح تألف وتأتلف، ومع كل ذلك تواضع ومحبة للناس".

واضاف "هذه المناقب التي اتصف بها فقيدنا هي امتداد للإرث المكتنز لوالده المناضل والشاعر والأديب الكبير لطفي جعفر أمان الذي كان رمز من رموز عدن النضال والتاريخ بل واليمن عمومًا، ومع ذلك كله فقد كان الفقيد يحمل هموم وتطلعات أبناء وطنه وصاحب مواقف منحازة للوطن ولمصالح الشعب، وذلك ما عكسه في عمله الإعلامي طوال مسيرته الحافلة، لا سيما في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ اليمن في مواجهة المشروع الحوثي الإيراني الذي وجه سهام حقده إلى اليمن وشعبها وهويتها".

وتقدمت الوزارة بأصدق التعازي والمواساة إلى أبناء الفقيد وإخوانه، وأسرته والوسط الإعلامي، وإلى كافة زملاء ورفاق ومحبي الفقيد، سائلة الله تعالى بأن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه، ورفاقه الصبر والسلوان.

جدد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس، تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام العادل والشامل والمستدام الملبي لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

وكان فخامة الرئيس يتحدث في اجتماع مشترك لمجلس القيادة الرئاسي وقيادات سلطات الدولة، بحضور جميع اعضائه، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، د.عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.

وفي الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ورئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ووزيرا الدفاع، ووزير الداخلية، وجهازا الامن القومي والامن السياسي، ومدير مكتب القائد الاعلى، هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس الشعب اليمني بمناسبة الاعياد الوطنية المجيدة 26 سبتمبر، و14 اكتوبر، و30 نوفمبر.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واعضاء المجلس وقيادات الدولة، عن بالغ اسفهم لتعثر جهود المبعوث الخاص للامم المتحدة هانس غروندبرغ في تمديد الهدنة، بسبب تعنت المليشيات الحوثية، وامعانها في اراقة المزيد من الدماء، ومفاقمة الازمة الانسانية الاسوأ في العالم.

واشاد الرئيس بموقف المجتمع الدولي ووحدته ازاء القضية اليمنية، لكنه قال ان هذا الموقف لا يكفي لردع هذه المليشيات، وداعميها.

وابدى استغرابه من تبريرات المليشيات الحوثية للانسحاب من اتفاق الهدنة، قائلا إنه كان لمجلس القيادة الرئاسي الفضل في تصدير قضية الرواتب إلى طليعة إجراءات بناء الثقة، بوصفها تعهدا رئاسيا مسبقا امام الشعب اليمني وممثليه، فضلا عن الزامية هذا الاستحقاق بموجب اتفاق ستوكهولم المتضمن الزام المليشيات توريد عوائد موانىء الحديدة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في مناطق سيطرتها.

وعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي جانبا من الاصلاحات الخدمية والاقتصادية، التي يقودها المجلس في المحافظات المحررة، مؤكدا تماسك كافة المكونات الوطنية والتفافها حول هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وناقش الاجتماع المشترك لمجلس القيادة الرئاسي وقيادات الدولة، مستجدات الوضع الداخلي في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والامنية واتخذ ازاءها الاجراءات اللازمة، ومواصلة اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن لاستكمال اصلاحات واستحقاقات المرحلة الانتقالية المشمولة بإعلان نقل السلطة.

واشاد الاجتماع بالالتفاف الشعبي الكبير حول اصلاحات مجلس الرئاسة، والحكومة، وجهود استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

وحمل الاجتماع، المليشيات الحوثية مسؤولية التفريط بالفوائد الكبيرة التي جلبتها الهدنة للمواطنين في مناطق سيطرتها لتؤكد بذلك مدى ارتهانها للنظام الايراني، وتغليب مصلحة هذا النظام ومشروعه التخريبي، على مصالح الشعب اليمني.

كما استهجن التهديدات الارهابية التي تتبناها قيادات المليشيات الحوثية ضد المؤسسات السيادية الوطنية، ودول الجوار، وخطوط الملاحة الدولية، مؤكدا التزام الدولة بالدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وردع اي تصعيد عدائي.

أفشلت قوات الجيش الوطني، اليوم الجمعة، محاولة تسلل للمليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا في منطقة العريش شرق مدينة تعز.

وأكد مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن مجاميع من المليشيات هاجمت مواقع الجيش الوطني في محاولة للتسلل إلى منطقة العريش بمديرية صبر الموادم حيث دارت اشتباكات عنيفة أجبرت المجاميع الحوثية على التراجع.

من جهتها قصفت المليشيات المتمركزة في تباب السلال والجعشة وسوفتيل بشكل متواصل الاحياء السكنية شرق المدينة فيما استهدفت عناصر المليشيات المتمركزة غرب المدينة بالمدفعية الثقيلة قرى عزلة اليمن بمديرية مقبنة.

