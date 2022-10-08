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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع فريق من اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الانسان، امس، على اوضاع عدد من المحتجزين والسجناء في السجن المركزي وسجن النساء وإدارة الامن بمحافظة تعز.

لجنة التحقيق الوطنية تطلع على اوضاع المحتجزين والسجناء في تعز

وناقش الفريق برئاسة عضو اللجنة اشراق المقطري، مع مدير السجن المركزي العقيد عصام الكامل، مستجدات الوضع الانساني للسجناء والمحتجزين بالتزامن مع الزيادة العددية ودخول فصل الشتاء، والاستماع إلى ردود إدارة السجن حول بعض المحتجزين التي تلقت اللجنة بلاغات حول التأخر بإجراءات التقاضي.

وناقش الفريق، مع نائب مدير امن تعز العقيد انيس الشميري، عدد من الوقائع التي تتابعها اللجنة، واستلام الردود بشأنها، والتعاون بين شرطة تعز واللجنة الوطنية بما يكفل الموائمة بين حفظ الامن والاستقرار وضمانات حماية حقوق الانسان.

واطلع فريق اللجنة، على اوضاع سجن النساء الذي تم إعادة ترميمه من قبل احدى منظمات المتجمع المدني، ومراجعة الأوضاع القانونية للمحتجزات والاستماع لمطالبهن واحتياجاتهن المكفولة في قانون تنظيم السجون اليمني والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.

كما قام فريق اللجنة باستلام ومراجعة كشوفات المحتجزين على ذمة الجزائية المتخصصة والقضاء العسكري والمعسرين، والاطلاع على الوضع الحالي للعنابر، وأوضاع السجناء من خلال الغذاء والامن والدواء.

أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، واستنكر بأشد العبارات إقدام مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران على اختطاف القيادية النسوية فاطمة العرولي الخبيرة في حقوق الانسان ورئيس مكتب اليمن لاتحاد قيادات المرأة التابع لجامعة الدول العربية وعضو مجلس ادارة الاتحاد، من منزلها واخفائها قسرا منذ شهرين.

وأوضح معمر الارياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن جريمة اختطاف مليشيا الحوثي للحقوقية العرولي فيما يسمى جهاز "الأمن والمخابرات" على خلفية منشور في صفحتها بـ "تويتر" انتقدت فيه تجنيد الأطفال وأوضاع النساء بمناطق سيطرة المليشيا، يندرج ضمن حملة القمع والتنكيل التي تشنها بحق المعارضين والصحفيين والحقوقيين والعاملين في المجال الإنساني.

وأشار الارياني إلى أن عدد النساء المختطفات في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية منذ الانقلاب - وفق منظمات حقوقية- بلغ نحو 1700 امرأة، بينهن حقوقيات واعلاميات وناشطات، كما تواصل المليشيا اعتقال المئات منهن في معتقلات سرية، وتمارس بحقهن صنوف التعذيب النفسي والجسدي، والتحرش والاغتصاب.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والامريكي ومنظمات حقوق الانسان وحماية المرأة، بإدانة جريمة اختطاف فاطمة العرولي، والضغط على مليشيا الحوثي للإفراج الفوري عن كافة المعتقلات والمخفيات قسرا واللاتي يعانين ظروفا مأساوية، ووقف الجرائم غير المسبوقة بحق النساء اليمنيات.

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس، وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني الذي سلم فخامته دعوة من اخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية لحضور القمة العربية المقرر عقدها في البلد الشقيق مطلع الشهر المقبل.

وفي اللقاء اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجهود التي تبذلها الجزائر قيادة وحكومة، وشعبا لاستضافة وانجاح اعمال القمة العربية الواحدة والثلاثين، لما فيه مصلحة الأمة واستعادة دورها الجماعي لمواجهة كافة التحديات.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعم اليمن للجهود الجزائرية الرائدة في الدفاع عن قضايا الأمة، والدفع بالعمل العربي المشترك إلى آفاق ارحب، معربا عن امله في ان تمثل قمة الجزائر منعطفا هاما على هذا الصعيد.

وخلال اللقاء نقل الوزير الجزائري بصفته مبعوثا رئاسيا إلى فخامة الرئيس تحيات الرئيس عبدالمجيد تبون، وتمنياته للشعب اليمني بتحقيق تطلعاته في الامن والاستقرار، والسلام المستدام.

كما اشاد بالعلاقات التاريخية العريقة بين البلدين الشقيقين، والفرص الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء صالح المقالح، وسفير اليمن لدى الرياض الدكتور شايع الزنداني.

كما حضره عن الجانب الجزائري، سفير الجزائر لدى المملكه العربية السعودية،

الدكتور محمد بوغازي، وكاتب الشؤون الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، مقراني سليم.