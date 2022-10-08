شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين مؤتمر المشترك الثقافي بين بلادنا ومصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن بمقر السفارة اليمنية بالقاهرة، امس مؤتمر المشترك الثقافي بين اليمن ومصر تحت شعار (رؤى جديدة للمتون العربية).

تدشين مؤتمر المشترك الثقافي بين بلادنا ومصر

وتضمنت فعالية التدشين سيمنارًا تعريفيًا بالدراسات الثقافية العربية المقارنة ومائدة مستديرة حول العلاقات المصرية -اليمنية بمشاركة فعالة من عدد من الباحثين اليمنيين والمصريين وعدد من اعضاء البعثة الدبلوماسية اليمنية في القاهرة.

واستعرض رئيس المؤتمر الدكتور حاتم الجوهري، شرحًا عن اهداف المؤتمر وآليات العمل فيه..مؤكدًا ان الهدف هو تقديم رؤية جديدة للمشترك الثقافي العربي العربي من خلال دراسة علمية مقارنة تهتم بكافة جوانب المشترك..معربًا عن شكره للباحثين في المؤتمر لسفارة بلادنا ممثلة بالسفير الدكتور محمد علي مارم على توفير هذه المساحة والدعم لاخراج هذا العمل الهام إلى حيز النور.

من جانبه، استعرض رئيس اللجنة العلمية الدكتور قاسم المحبشي، خطوات العمل في المؤتمر والباحثين العرب الذين سيعملون على تقديم هذه الرؤية العلمية المتميزة للمشترك الثقافي اليمني المصري.

أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، واستنكر بأشد العبارات إقدام مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران على اختطاف القيادية النسوية فاطمة العرولي الخبيرة في حقوق الانسان ورئيس مكتب اليمن لاتحاد قيادات المرأة التابع لجامعة الدول العربية وعضو مجلس ادارة الاتحاد، من منزلها واخفائها قسرا منذ شهرين.

وأوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن جريمة اختطاف مليشيا الحوثي للحقوقية العرولي فيما يسمى جهاز "الأمن والمخابرات" على خلفية منشور في صفحتها بـ "تويتر" انتقدت فيه تجنيد الأطفال وأوضاع النساء بمناطق سيطرة المليشيا، يندرج ضمن حملة القمع والتنكيل التي تشنها بحق المعارضين والصحفيين والحقوقيين والعاملين في المجال الإنساني.

وأشار الارياني إلى أن عدد النساء المختطفات في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية منذ الانقلاب - وفق منظمات حقوقية- بلغ نحو 1700 امرأة، بينهن حقوقيات واعلاميات وناشطات، كما تواصل المليشيا اعتقال المئات منهن في معتقلات سرية، وتمارس بحقهن صنوف التعذيب النفسي والجسدي، والتحرش والاغتصاب.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والامريكي ومنظمات حقوق الانسان وحماية المرأة، بإدانة جريمة اختطاف فاطمة العرولي، والضغط على مليشيا الحوثي للإفراج الفوري عن كافة المعتقلات والمخفيات قسرا واللاتي يعانين ظروفا مأساوية، ووقف الجرائم غير المسبوقة بحق النساء اليمنيات.

جدد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس، تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام العادل والشامل والمستدام الملبي لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

وكان فخامة الرئيس يتحدث في اجتماع مشترك لمجلس القيادة الرئاسي وقيادات سلطات الدولة، بحضور جميع اعضائه، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، د.عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.

وفي الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ورئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ووزيرا الدفاع، ووزير الداخلية، وجهازا الامن القومي والامن السياسي، ومدير مكتب القائد الاعلى، هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس الشعب اليمني بمناسبة الاعياد الوطنية المجيدة 26 سبتمبر، و14 اكتوبر، و30 نوفمبر.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واعضاء المجلس وقيادات الدولة، عن بالغ اسفهم لتعثر جهود المبعوث الخاص للامم المتحدة هانس غروندبرغ في تمديد الهدنة، بسبب تعنت المليشيات الحوثية، وامعانها في اراقة المزيد من الدماء، ومفاقمة الازمة الانسانية الاسوأ في العالم.

واشاد الرئيس بموقف المجتمع الدولي ووحدته ازاء القضية اليمنية، لكنه قال ان هذا الموقف لا يكفي لردع هذه المليشيات، وداعميها.

وابدى استغرابه من تبريرات المليشيات الحوثية للانسحاب من اتفاق الهدنة، قائلا إنه كان لمجلس القيادة الرئاسي الفضل في تصدير قضية الرواتب إلى طليعة إجراءات بناء الثقة، بوصفها تعهدا رئاسيا مسبقا امام الشعب اليمني وممثليه، فضلا عن الزامية هذا الاستحقاق بموجب اتفاق ستوكهولم المتضمن الزام المليشيات توريد عوائد موانىء الحديدة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في مناطق سيطرتها.

وعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي جانبا من الاصلاحات الخدمية والاقتصادية، التي يقودها المجلس في المحافظات المحررة، مؤكدا تماسك كافة المكونات الوطنية والتفافها حول هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وناقش الاجتماع المشترك لمجلس القيادة الرئاسي وقيادات الدولة، مستجدات الوضع الداخلي في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والامنية واتخذ ازاءها الاجراءات اللازمة، ومواصلة اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن لاستكمال اصلاحات واستحقاقات المرحلة الانتقالية المشمولة بإعلان نقل السلطة.

واشاد الاجتماع بالالتفاف الشعبي الكبير حول اصلاحات مجلس الرئاسة، والحكومة، وجهود استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

وحمل الاجتماع، المليشيات الحوثية مسؤولية التفريط بالفوائد الكبيرة التي جلبتها الهدنة للمواطنين في مناطق سيطرتها لتؤكد بذلك مدى ارتهانها للنظام الايراني، وتغليب مصلحة هذا النظام ومشروعه التخريبي، على مصالح الشعب اليمني.

كما استهجن التهديدات الارهابية التي تتبناها قيادات المليشيات الحوثية ضد المؤسسات السيادية الوطنية، ودول الجوار، وخطوط الملاحة الدولية، مؤكدا التزام الدولة بالدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وردع اي تصعيد عدائي.