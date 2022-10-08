إب.. مليشيا الحوثي تُجبر طلاب المدارس على الحضور لفعالية لها بمناسبة "المولد النبوي"

أجبرت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، المدراس الحكومية في مركز محافظة إب على الدفع بالطلاب لحضور فعالية لها بمناسبة المولد النبوي التي من المرتقب إقامتها مساء اليوم.



وقالت مصادر تربوية لـ "يمن شباب نت"، إن المليشيا ألزمت المدارس (وخاصة منها الثانوية) على إجبار الطلاب بالمشاركة في فعالية "المولد النبوي" الذي من المقرر إقامتها مساء اليوم في حرم جامعة إب وسط المدينة.



وأضافت أن إدارات بعض المدارس، وتحت ضغوط المليشيا ألزمت الطلاب بالحضور ظهر اليوم لمقر المدارس، والانطلاق منها إلى ساحة الاحتفال، مهددة المتغيبين بالفصل.



وكانت الجماعة قد أعلنت اليوم السبت عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي وسخرت كل مؤسسات الدولة الخاضعة لها للمشاركة في الاحتفالات التي تقيمها في مناطق سيطرتها.



في الأثناء أغلقت المليشيا عدداً من شوارع المدينة المؤدية إلى الجامعة، ما تسبب بأزمة مرورية ومعاناة للسكان.



وعمدت مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة في خريف 2014م، إلى استخدام المناسبات الدينية للتحشيد ونشر أفكارها الطائفية.

