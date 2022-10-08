اخبار الخليج / اخبار اليمن

السعودية رهف القنون مع حبيبتها في السرير قبل و مداعبات وافعال فاضحة ومتابع :من قلة الرجالة ..شاهد

0 نشر
0 تبليغ

فنون - كتب امير التهامي في السبت 08 أكتوبر 2022 10:06 صباحاً - بخطوة جريئة منها، أعلنت انضمامها بشكل رسمي لمنصة “onlyfans” والتي يتم بها مشاركة صُور وفيديوهات مقابل اشتراك شهري من المتابعين الذين يرغبون بمتابعة صاحب الحساب ومشاهدة الفيديوهات.

الجدير بالذكر ان جمهورها السعودي بدأ بحملة ضدها مؤخرا بعد نشرها مقطع فيديو لها وهي تقبل صديقتها او حبيبتها من شفاها بلقطات مستفزة للجمهور أغضبت الشعب السعودي.

مقطع الفيديو أظهرها وهي تقبّل صديقتها على شفافها وعلق العديد من نشطاء مواقع التواصل على تصرفاتها وتبرأوا منها.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا