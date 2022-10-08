شكرا لبحثكم عن خبر الجبايات تدفع سائقي القاطرات والشاحنات للإضراب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذ سائقو شاحنات النقل وقاطرات الوقود إضرابًا عن العمل في خط شقرة دوفس، أمس الأول، احتجاجا على ما وصفوها بجبايات غير قانونية تفرض عليهم في نقاط أمنية وتجبرهم على دفع أموال أثقلت كاهلهم.

وتحدث لـ "الأيام" سائقو شاحنات وقاطرات أنهم يتعرضون لظلم وتعسفات من قبل نقاط منتشرة في مديريات أبين تفرض عليهم جبايات غير قانونية، الأمر الذي أدى إلى توقفهم عن العمل بعد أن أصبحوا غير قادرين على دفع مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى مليون ريال على القاطرة الواحدة.

وقال محمد عبدالله سعيد أحد سائقي القاطرات: أطالب المسؤولين بالتحرك لوقف ما نتعرض له من عسف وجبايات، وناشد نائب رئيس مجلس القيادة رئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، التوجيه إلى الجهات ذات العلاقة بوضع حد لمعاناتهم وإزالة النقاط التي تبتز السائقين وتفرض جبايات عليهم.

من جهته، وضاح علي صالح سائق قاطرة قال إن سائقي القاطرات يقطعون مسافات طويلة ويمرون في أغلب المحافظات ولم تحدث لهم في محافظة أبين جبايات.