شكرا لبحثكم عن خبر سرقة أسنان ذهب من فم متوفاة في مشفى حكومي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر إعلامية في محافظة تعز، أمس الجمعة، أن أهالي امرأة توفيت في مشفى حكومي فوجئوا بسرقة 4 أسنان ذهب من فمها في أحد أكبر المشافي الحكومية بتعز.

وذكرت المصادر أن امرأة مسنة دخلت في غيوبة نقلت إلى مشفى الجمهورية وسط مدينة تعز، وعقب وفاتها تفاجأ أولادها بسرقة أربع أسنان ذهب من فمها.

وذكر موقع المشهد اليمني أن أسرة المتوفاة طالبت بفتح تحقيق مع الكادر الطبي المناوب في المستشفى.