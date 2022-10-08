شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل ماحدث في جبهة ثرة .. كسر هجوم حوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كسرت المقاومة الجنوبية، مساء امس هجوم لمليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران، في جبهة ثره بمحافظة أبين. القائد الميداني في ثره سالم علوي البركاني أكد ل أن مليشيا الحوثي حاولت التسلل باتجاه موقع العلب بجبهة ثره مساء اليوم بحدود الساعة التاسعة حيث تزامن ذلك التسلل مع احتفالها وقيامها بارسال عناصرها مع اطلاق الألعاب النارية لكن تمكن أبطالنا من رصد التحركات وتم التعامل معهم. لافتا إلى أن نيران المقاومة الجنوبية استهدفت تلك التحركات ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيات الحوثية. وأضاف البركاني أن المقاومة الجنوبية قد أجبرت عناصر المليشيا على الفرار فيما لازالت المعارك متواصلة في عموم المواقع الامامية للجبهة. وتشهد عدد من الجبهات الحدودية مع محافظات الشمال معارك عنيفة نتيجة تصعيد مليشيا الحوثي لمحاولاتها التقدم باتجاه مواقع القوات الجنوبية.

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