شكرا لبحثكم عن خبر شرطة العاصمة عدن تلقي القبض على متهم يتعاطى الممنوعات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الحزام الأمني، من القبض على شخص، متهم بإرتكاب جُنح طعن شخص وتعاطي الممنوعات في مديرية دار سعد بالعاصمة عدن.

وقال مصدر في عمليات حزام عدن، إنه القطاع السادس بدار سعد قبض على (ع.ع.ن) متهم بعد بلاغ عن قيامه بطعن شاب إثر خلاف بينهما, مشيرا الى إن المتهم وإثناء القبض عليه كان يبدو عليه اثار تعاطي مادة الشبو المخدرة.

ووفقاً للمصدر أن القطاع السادس إرسال المتهم الموقوف إلى شرطة دار سعد تمهيداً لإحالته للجهات المختصة لينالا جزاءه الرادع.

وثمّن المصدر جهود القطاع السادس، والتي تأتي ضمن مهام التأمين ومكافحة الجريمة، وذلك في مناطق انتشاره بمديرية دار سعد.