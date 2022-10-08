شكرا لبحثكم عن خبر مطار عدن يكشف حقيقة فيديو مسيء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نشرت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمطار عدن الدولي، توضيحا هاما حول فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الإساءة للمطار ومحاولة تشويه الجهود الطيبة التي تبذل من قبل الادارة العامة للمطار ممثلة بالمدير العام الاستاذ عبدالرقيب العمري وجميع الطواقم الفنية والادارية والامنية بالمطار، والذين يبذلون جهودا مضاعفة لتذليل كافة الصعوبات التي قد يواجهها جمهور المسافرين.

واضافت الإدارة بان المطار الذي ظهر بمقطع الفيديو ليس من ضمن مطارات اليمن اساسا وذلك لعدة أسباب نوجزها بالاتي:

1. ساحة وقوف الطائرات ليست الساحة الخاصة بمطار عدن الدولي وبامكان ان يلاحظ ذلك اي شخص يعرف المطار.

2. ينقل عفش المسافرين بواسطة عربات صغيرة خاصة موصوله بمقطورات مسطحه وليس كما جاء بالمقطع الذي ظهرت فيه مركبه تشبه سيارة الدينا تقوم بنقل العفش.

3. حزام العفش لمطار عدن مثبت داخل غرفة مستحدثة لحمايته من الاتربة والامطار وليس كما ظهر مكشوفا في مقطع الفيديو.

4. ظهرت بمقطع الفيديو إحدى الطائرات وهي تتدحرج داخل حظيرة الطائرات وعليها خطوط زرقاء ومحركاتها كذلك باللون الأزرق، في حين ليست لدى شركات الطيران العاملة بمطار عدن الدولي طائرة بهذه المواصفات.

وتناشد إدارة العلاقات العامة والإعلام بمطار عدن الدولي كافة النشطاء والزملاء الاعلاميين تحري الدقة والمصداقية في نشر الاخبار واخذها من مصادرها الصحيحة، حيث وان هنالك أطراف - كما يعلم الجميع- لا تريد لمطار عدن الاستمرار في عمله أمام حركة الملاحة الجوية وخصوصا بعد ان بات المنفذ الرئيسي للبلد ويقدم في المعظم خدمات طيبة لجمهور المسافرين، حيث بات يمر عبره المئات من المسافرين يوميا.

واخيرا تنوه إدارة العلاقات بأن الإدارة العامة وجميع الجهات العاملة بالمطار يبذلون جهودا مضاعفة سعيا منهم لتطوير أداء العمل الفني والأمني والإداري وفق الامكانيات المتاحة لحل كافة الصعوبات التي قد ترافق إجراءات سير العمل.

#إدارةالإعلاموالعلاقات_العامة

#مطارعدنالدولي