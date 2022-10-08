شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة تعرض 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن هجوم في 2017 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسعى الولايات المتحدة للحصول على "معلومات" عن هجوم أسفر عن مقتل 4 جنود أمريكيين في النيجر، رغم مرور 5 سنوات.

الهجوم الإرهابي الذي تبناه تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، قدمت واشنطن 5 ملايين دولار مكافأة مقابل توفير "معلومات" عن الهجوم.

وفي 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 قتل 9 عسكريين، بينهم 4 أمريكيين، وخمسة نيجريين في كمين نصبه إرهابيون قرب تونغو تونغو قرب الحدود مع مالي.

وبحسب بيان للسفارة الأمريكية في العاصمة نيامي، فإن المكافأة البالغة 5 ملايين دولار ستمنح مقابل "الحصول على معلومات تؤدي إلى محاكمة المسؤولين عن كمين تونغو تونغو".

وتعتزم واشنطن وضع ملصقات في أنحاء نيامي ومنطقة تيلابيري (غرب) حيث وقع الكمين، ويحمل أحد الملصقات صور 8 أعضاء من تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، بينها زعيم التنظيم الراحل عدنان أبو وليد الصحراوي، وشطب عليها بالأحمر، وكتب "عدو قُتل في الميدان".

وأعلنت باريس أعلنت في سبتمبر/ أيلول 2021 مقتل الصحراوي في "منتصف أغسطس/ آب" من العام نفسه في ضربة للقوات الفرنسية في مالي.

وقال مصدر في السفارة الأمريكية لوكالة فرانس برس إن ثلاثة من الإرهابيين المتورطين في هجوم تونغو تونغو تم اعتقالهم ومحاكمتهم، دون أن يحدد هوياتهم أو مكان محاكمتهم.

وتحدثت نيامي وواشنطن سابقا عن الإرهابيين جاؤوا على متن قرابة عشر مركبات وعشرين دراجة نارية إلى تونغو تونغو الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر من نيامي، حسب الجيش النيجري.