شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش اليمني يعلن إسقاط مسيرتين حوثيتين بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الجيش اليمني، الجمعة، إسقاط طائرتين مسيرتين دون طيار لمليشيات الحوثي في جبهات محافظة مأرب وذلك في عملية هي الرابعة من نوعها خلال يومين.

وفي بيان مقتضب للجيش اليمني، قال إن الدفاعات الجوية للجيش الوطني أسقطت طائرتين مسيرتين تابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية خلال 24 الساعة بمحافظة مأرب.

ووفقا للبيان فقد جرى إسقاط الطائرتين لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا لدى تحليقهما في أجواء الجبهات الجنوبية من مديرية "الجوبة" بمأرب.

والخميس، أسقطت قوات الجيش اليمني طائرتين مسيرتين لمليشيات الحوثي في محافظتي مأرب وتعز، وذلك في عمليتين منفصلتين أخرى ليرتفع إجمالي عدد الطائرات التي تم إسقاطها خلال يومين إلى 4 طائرات حوثية.

وصعدت مليشيات الحوثي هجماتها بعيد أيام من انهيار الهدنة الأممية الهشة، واعتمدت على استخدام مكثف للطائرات المسيرة، والتي أسقط الجيش اليمني والقوات المشتركة والمقاومة الجنوبية العديد منها.

وأدى تصعيد مليشيات الحوثي إلى نشوب معارك طاحنة لا سيما في المحاور الجنوبية من يافع والضالع ولحج، فيما تركزت معارك متقطعة في محاور الحديدة وتعز وحجة، وقد نجحت قوات المجلس الرئاسي من صد كافة الهجمات وتكبيد الانقلابيين خسائر فادحة.