شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل مسؤول عسكري بارز في هجوم حوثي غادر غربي اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتل مسؤول عسكري بارز، الجمعة، في هجوم عسكري غادر نفذته مليشيات الحوثي في جبهة حرض الواقع شمالي غرب حجة، غربي اليمن.

وقالت مصدر عسكري إن أركان حرب اللواء الأول قوات خاصة التابع للمنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني عقيد حزام الصيادي، قتل في مواجهات مع مليشيات الحوثي الإرهابية.

وذكر المصدر أن القائد البارز قتل في جبهة "حرض" عقب أول هجوم عسكري للحوثيين استهدف المحور القتالي بعيد انقضاء الهدنة الأممية وبدء المليشيات تصعيدا جديدا على عدة محاور قتالية غربا وجنوبا.

ويسيطر الإخوان بشكل مطلق على وحدات وألوية المنطقة العسكرية الخامسة المنتشرة على مساحة مديرية ميدي بالكامل وأجزاء من "حيران" و"حرض" و"عبس" في الجهة الغربية من حجة.

ورغم انقضاء الهدنة لا تزال هذه القوات لم تشارك بثقلها في المعارك الدائرة منذ أيام باستثناء القوات الخاصة التي تشكلت وحداتها نسبيا بعيدا عن الإخوان، وذلك إثر تهدئة مشبوهة باتت محط شكوك لدى عديد اليمنيين.

ويشير خبراء يمنيون إلى ضرورة الدفع بقوات المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش الوطني لتؤدي مهمتها في تحرير حجة ذات الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والذي يعد بمثابة حديقة خلفية لمعقل الانقلاب الأم في البلاد.