شاهد.. السيطرة على حريق خطير بكهرباء شبوة

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يزيد بن سلمان - شبوة - مصدر بمحطة كهرباء عتق : تم السيطرة على حريق اندلع بمحول الرفع الخاص بمديرية حبان وجاري العمل على فصل خطوط حبان وسيتم اعاده التيار الى باقي المناطق في غضون ساعات باذن الله

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