شكرا لبحثكم عن خبر تاجر يتدخل لإنقاذ مجلس القيادة بوقود الكهرباء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وافق أحد التجار على تسليف المجلس الرئاسي الفين طن ديزل والف وستمئة طن مازوت لاعادة الاستقرار الى كهرباء عدن التي خرجت اكثر من ٨٠ ميجا منها عن الخدمة بسبب شحة الوقود.

وبحسب مصادر إن كمية الديزل التي تم استلافها ستكفي الى صباح الاحد ، في حين ان كمية المازوت ستكفي محطة الحسوة 8 ايام تقريبا.