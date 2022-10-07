شكرا لبحثكم عن خبر فضيحة : مصر تضبط اختراق حوثي للامن السياسي والقومي في سفارة اليمن بالقاهرة وترجل 11 دبلوماسي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر دبلوماسية أن السلطات المصرية قامت بترحيل 11 دبلوماسياً يمنياً، يعملون في الأمن القومي والسياسي في السفارة اليمنية في القاهرة.
واشارت المصادر الى ان عملية الترحيل تمت عقب تورطهم بأعمال مشبوهة والعمل لصالح الحوثيين.
ولفتت المصادر الى أن عملية الترحيل تمت قبل أكثر من شهر وسط تكتم شديد من السلطات اليمنية.بحسب "الامناء".
ولم تذكر تكشف المصادر هويات المرحلين ، كما لم يصدر اي تعليق من السفارة اليمنية في القاهرة عن العملية.
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